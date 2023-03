Atualização de Wild Hearts traz o novo Kemono do Grimstalker

A segunda atualização gratuita de conteúdo pós-lançamento da EA Originals e da KOEI TECMO para WILD HEARTS já está no ar!Introduz uma subespécie de Kemono mergulhado no mistério, o Grimstalker do tipo lobo, e os jogadores vão encontrar esta nova ameaça na Ilha Natsukodachi. Parente do temível Deathstalker, o poderoso Grimstalker tem a capacidade de manipular chamas escaldantes e mares em ascensão. Com ataques que abrangem dois elementos, os caçadores vão querer usar Elemental Lanterns para ajudar a combater as rochas derretidas e ondas poderosas desta presa única.Os caçadores também podem agora forjar novas armas a partir de materiais Grimstalker - alguns capazes de golpes que rasgam o céu e a terra asundar, os outros combinam Kemono brawn com cérebros humanos para fazer armas formidáveis. Esta atualização também apresenta o novo conjunto Fulgent Armor, além de três novas missões especiais que permitem que os jogadores Chat Stamps e Emotes por cada vitória.Fica atento aos detalhes sobre a próxima atualização de conteúdo de 6 de abril,que traz uma nova raposa manipuladora de pétalas Kemono Murakumo, novas armas e conjuntos de armaduras de materiais Murakumo, um novo Spinning Top Karakuri, o sistema Limit Break e melhorias e correções adicionais.WILD HEARTS está disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através da aplicação da EA, Steam e Epic Game Store por 79,99€.