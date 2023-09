Baby Shark: Sing & Swim Party lançado hoje para consolas e PC

A Outright Games, editora líder global de entretenimento interativo familiar, em colaboração com a The Pinkfong Company, a empresa global de entretenimento por trás do fenómeno cultural Baby Shark, está entusiasmada em lançar Baby Shark: Sing & Swim Party. Baseado no vídeo mais visto no YouTube, com mais de 13 mil milhões de visualizações, e uma certificação RIAA Diamond (11x Platina), o mundo de Baby Shark dá o seu primeiro mergulho nas águas dos videojogos hoje e já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S e Steam (PC).

Neste jogo cooperativo de aventura rítmica, os fãs podem jogar como as suas personagens favoritas da Família Baby Shark enquanto viajam por sete locais diferentes reconhecíveis dos vídeos do Baby Shark, para suas férias no Festival Fin-Tastic. Apresentado num modo Ritmo, onde deves manter-te na batida, e num modo Runner, onde evitas obstáculos e apanhas estrelas, o jogo ensina aos jogadores mais sobre a história da Família Shark à medida que completam os diferentes níveis. Com 30 músicas, incluindo clássicos cativantes como 'Baby Shark', 'Disco Sharks' e 'Shark Dance Party', os jogadores vão cantar e divertir-se numa aventura oceânica.

Projetado para toda a família, o jogo pode ser jogado no modo solo ou com até três membros da família e amigos no modo cooperativo local de quatro jogadores. O jogo foi projetado para os jogadores jovens e tem recursos de acessibilidade, inclui dobragem completa do jogo para todos diálogos, nomes de locais e instruções, para ajudar aqueles que aprendem a ler. Também apresenta uma curva de dificuldade gradual ao longo dos níveis, para que os jogadores mais jovens possam mergulhar e aprender a jogar ao seu próprio ritmo.

O Baby Shark da Pinkfong tem cativado fãs em todo o mundo desde que quebrou a Internet pela primeira vez em 2015. Depois de conquistar o mundo, Baby Shark expandiu seu universo com uma série de TV animada, podcasts, programas ao vivo, merchandising e até mesmo um longa-metragem em desenvolvimento para a temporada de férias de 2023. Com o próximo Baby Shark: Sing & Swim Party, os fãs podem esperar por mais um capítulo extraordinário no legado do Baby Shark de fomentar a imaginação, a criatividade e o amor pela música no coração das famílias em todos os lugares.

Stephanie Malham, COO da Outright Games, disse: "Estamos muito satisfeitos por finalmente lançar 'Baby Shark: Sing & Swim Party' em águas abertas. As interações áudio, visuais e hápticas encontradas no nosso jogo só são possíveis em consolas e PC. Quando combinado com a jogabilidade rítmica que é adaptada para esta amada franquia, os fãs poderão experimentar o mundo de Baby Shark de uma maneira envolvente e única que nunca foi vista antes"

Francisco Encinas, CEO da RecoTechnology disse: "Ao projetar Baby Shark: Sing & Swim Party, o nosso principal objetivo era garantir que a jogabilidade fosse acessível aos jogadores mais jovens, oferecendo um desafio apropriado para fãs de qualquer idade. Para conseguir isso, garantimos que a dificuldade do jogo aumentasse ao longo do tempo num ritmo mais leve e lento, e criámos uma experiência de jogo mais atraente e variada."