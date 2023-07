Bandai Namco Europe anuncia abertura do 'Game Music'

A Bandai Namco Europe anuncia hoje a abertura da Bandai Namco Game Music, o seu canal no YouTube dedicado a trilhas sonoras de jogos originais, incluindo as de licenças de renome mundial como ELDEN RING, TEKKEN e Tales of Arise.

Os fãs de EMEA podem agora ouvir as bandas sonoras de jogos originais das seguintes franquias gratuitamente:

CODE VEIN

DARK SOULS

ELDEN RING

Little Nightmares

SOULCALIBUR

Tales of Arise

TEKKEN

The Dark Pictures Anthology

Park Beyond

O canal oferece mais de mil faixas icónicas, com mais para vir no futuro.

"A música é um dos principais componentes que podem transformar um videojogo numa jornada épica que viverá nas memórias dos jogadores para sempre. Abrir este canal Game Music é como podemos partilhas as bandas sonoras mais memoráveis de nossos jogos com o maior número e expandir os nossos IPs fora do mundo dos videojogos. Queremos que os nossos fãs possam trazer estas aventuras para as suas vidas diárias e descobrir novas histórias ." disse Anthony Macaré, Diretor de Marketing e Vendas da Bandai Namco Europe.