Bandle Tale: A League of Legends Story em pré-reserva

A Riot Forge anunciou que as pré-reservas de Bandle Tale: A League of Legends Story™, o tão antecipado RPG de Crafting do estúdio Lazy Bear Games, está agora disponível em todas as plataformas digitais relevantes por 24,99$. Todos os fãs que efetuarem a pré-reserva irão receber bónus digitais exclusivos incluindo um Chapéu de Escuteiro de Bandle equipável, Poro Escuteiro de Bandle, Casa de Campo Evergreen, uma receita de Yordles e mais. Bandle Tale: A League of Legends Story™ será lançado na quarta-feira, 21 de Fevereiro de 2024 para a Nintendo Switch™ e plataformas digitais de PC via Steam, GOG e a Epic Games Store.

Em Bandle Tale: A League of Legends Story™, os fãs podem jogar como o seu próprio Yordle – um dos habitantes fofos e peculiares da cidade de Bandle. Quando a rede de portais da cidade de Bandle começa a ter problemas e o mundo deles vira um caos, só tu podes restaurar o equilíbrio. Os jogadores podem recolher materiais, construir e organizar festas extravagantes para cumprir missões para o Teemo, a Tristana, o Veigar e muitos outros adorados champions de League of Legends de forma a salvar a cidade de Bandle e os seus habitantes. Com a sua experiência descontraída, o jogo vai apelar a um amplo público de entusiastas de League, fãs de "jogos aconchegantes" e muito mais.

Além disso, uma Edição Deluxe está agora disponível por 29,99$ e uma Edição de Colecionador está disponível por 149.99$ em merch.riotgames.com. A Edição Deluxe contém o jogo base e o pacote de DLC que inclui um conjunto de skins para o teu Poro de Estimação, conjunto de skins Backpack House, um conjunto de Efeitos de Partículas de rasto e um pacote de Ementa Secreta. A Edição de Colecionador inclui cinco estatuetas de Yordles, um Kit de diorama da cidade de Bandle, um conjunto de stickers autocolantes, um conjunto de pins de madeira, um bloco de notas, um art book de capa dura, uma caixa especial da Edição de Colecionador e todo o conteúdo digital incluído na Edição Deluxe.