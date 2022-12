Battlefield 2042: Anúncio de evento Battle of Nordvik

Battle of Nordvik durará três semanas a partir da próxima terça-feira, 20 de dezembro, com cada semana contendo uma experiência de jogabilidade única diferente. O evento incluirá um Conquest Assault 32v32 com foco na guerra em ritmo acelerado, uma reviravolta de 16x16 em Conquest conhecida como Retribution e, finalmente, Breakthrough Chaos com maior intensidade sobre outros modos e suporte para até 128 jogadores em PC e consolas de próxima geração.Ganha Fitas dentro do jogo de cada semana para desbloqueares as recompensas de gameplay únicas para essa semana. A Loja terá pacotes gratuitos para reclamares ao lado destas recompensas merecidas, bem como dois novos pacotes para compra.Este evento decorre em paralelo com o próximo período de Acesso Livre da PlayStation que começa amanhã e decorre até dia 24 de dezembro às 16h00, com os jogadores a tentarem tirar o máximo partido do conteúdo da Battle of Nordvik.