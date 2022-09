Battlefield 2042 Update 2.1: Veículo novo, Vault Weapons e reformulação do mapa de Renewal

A equipa Battlefield 2042 lançou hoje o Update 2.1, com um novo veículo, três novas Vault Weapons, a tão aguardada reformulação do mapa Renewal e muitas correções e melhorias em todo o jogo. O blog de hoje também provocou um próximo evento Battlefield 2042, The Liquidators, que contará com novos cosméticos utilizáveis e uma ênfase no combate corpo a corpo.

Alguns destaques da Atualização 2.1:

Novo veículo: Polaris RZR: Originalmente provocado durante o lançamento da 2ª Temporada: Master of Arms, este buggy leve permite que os jogadores e um companheiro de equipa passem pelo campo de batalha a alta velocidade..

Adições Vault Weapon: Armas icónicas de Battlefield 3 e Battlefield: Bad Company 2 entraram em Battlefield 2042. Os compactos P90 e Battlefield de Battlefield 3: Bad Company 2 GOL Sniper Magnum e M1911 são agora desbloqueáveis através do novo sistema de atribuição.

Renovação de Renewal: Fruto do feedback dos jogadores, a equipa de desenvolvimento reformulou significativamente o mapa Renewal, com ênfase na melhoria da experiência de combate corpo a corpo. As melhorias esforçam-se por reduzir o tempo de travessia entre bandeiras e objetivos através de modificações de várias secções do mapa.

Várias melhorias e correções: Foram implementadas múltiplas melhorias em todo o jogo com a Atualização 2.1, incluindo:Correções para reduzir casos de latência da entrada do rato que se usa para jogar

Ajuste de balanço para helicópteros de ataque e transporte, bem como na Nightbird

O Sentinela de Abate APS-36 da Irlanda foi melhorado para garantir que bloqueia as granadas de fixação M320 LVG e M26 Mass Frag

Um problema em que as balas AM40 e Avancys eram identificadas como balas SMG foi corrigida