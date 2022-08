Battlefield 2042's Season 2: Master of Arms já está disponível

Battlefield 2042's Season 2: Master of Arms está disponível hoje em todas as plataformas apoiadas. Esta mais recente adição da Electronic Arts e da equipa Battlefield apresenta uma nova onda de conteúdos, incluindo um novo mapa, Specialist, armas e hardware, atualizações para Battlefield Portal e 100 níveis de conteúdo do Battle Pass. Adições de conteúdo principal, incluindo o novo Specialist, armas, veículos, cosméticos e muito mais estão disponíveis para todos os jogadores como parte de Free tier track no Battle Pass de Battlefield 2042. Itens cosméticos adicionais são ganhos através de uma versão Premium do Battle Pass.

Hoje, os jogadores podem tomar a ação para o Panamá no novo mapa Deseema. Este campo de batalha está dentro de um lago drenado e apresenta um combate aquecido perto de quartos dentro e em torno de um centro de comércio ilícito de armas hospedado dentro de um tanque naufragado.

Junta-te à 2ª temporada como o carismático ex-traficante de armas Charlie Crawford, o mais recente especialista de Battlefield 2042. Quando ele não está a cair em cima de inimigos com a sua mini-arma estacionária vulcana montada, Charlie está a ajudar os colegas de equipa a fazê-los voltar à vida e a encher as suas munições de engenhocas.

Season 2: Master of Arms apresenta um arsenal de novas armas e um novo gadget. Estes incluem: o AM40, uma carabina poderosa que vai apelar aos utilizadores de SMG e Rifle; Avancys, uma metralhadora de alta tecnologia; e o PF51, que desfoca as linhas entre a SMG e a pistola. A nova Granada de Concussion é um dispositivo descartável projetado para confundir e desorientar adversários taticamente. Os jogadores também podem agora aceder a Assignments, uma forma de desbloquear armas em All-Out Warfare que anteriormente só estavam disponíveis dentro do Battlefield Portal, a começar pelo M60E4 e M16A3, com mais armas desbloqueáveis para vir em futuras atualizações. Os jogadores também poderão usar atribuições para desbloquear os veículos, armas e Specialist da 1ª Temporada se falharem da primeira vez.

Novos veículos vão se juntar à luta hoje. Agora, No-Pats podem mover-se ao longo do campo de batalha no único EBLC-RAM de quatro lugares, projetado para manobrar eficientemente a velocidades mais baixas, e vindo na primeira atualização da temporada, zip em torno do rápido e divertido Polaris™ RZR.

Battlefield Portal recebeu novas capacidades de Builder, que expande consideravelmente a caixa de areia disponível para os jogadores. A nova predefinição custom Conquest para Battlefield Portal permite modificações de regras no modo clássico de Conquista, enquanto os objetivos editáveis pelo utilizador podem trazer consigo muitos tipos de novos jogos. A primeira atualização da temporada incluirá conteúdo adicional do Battlefield Portal, incluindo opções extra-pequenas no playspace para permitir experiências mais únicas, bem como cinco armas clássicas de todo Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 1942.

Para mais informações sobre as edições de Battlefield 2042, Dual Entitlement para compras de género atual, as ofertas de subscritores EA Play e EA Play Pro e todos os outros detalhes sobre o jogo, visita o Battlefield 2042 website ou segue o jogo no YouTube, Twitter ou Instagram.