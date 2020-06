Ben 10 aterrou em Brawlhalla

Depois da chegada do primeiro Battle Pass há quase um mês, Brawlhalla voltou a ser palco de um crossover com o patch 4.02.





No final de fevereiro foi a vez de Lara Croft e junho acrescenta agora a versão mais recente de Ben 10 ao leque de lutadores do jogo, ou melhor, algumas das suas transformações.Four Arms, Diamondhead e Heatblast são as três transformações de Ben apresentadas no videojogo e, há semelhança do que acontece na quase totalidade destes crossovers, são skins de outros personagens. O Four Arms corresponde ao Kor (com uma particularidade: durante um dos ataques temos um cameo do Cannonbolt), o Diamondhead ao Caspian e o Heatblast à Ada.O crossover também trouxe um novo modo de jogo que será destacado esta semana ao fazer parte do Brawl of the Week: o Morph. Nele escolhemos três lendas e qual arma de cada uma queremos levar, já que estão sempre equipadas e não podem ser apanhadas nem atiradas durante o combate. Para além disso é possível trocar (através do botão Throw) em qualquer altura o herói com que estamos a lutar (dos três selecionados).Temos ainda a adição de dois novos mapas, um para ser jogado no Free-for-All, chamado Galvan Prime, e outro para ser jogado no 1v1, chamado Small Galvan Prime.Foi também adicionado um novo pódio, o Omnitrix, um novo efeito KO, onde aparece o vilão Vilgax, e de modo a comemorar o evento o login diário dará um bónus de 250 Gold.Quanto a outras notas deste patch foi atualizado o design do Xull, foram realizadas algumas melhorias e corrigidos alguns bugs.E para esta semana a rotação de lendas apresenta Lucien, Vector, Koji, Thor, Onyx, Jhala, Brynn e Nix acessíveis a todos os jogadores.Filipe Silva