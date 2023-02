Betclic Apogee, a primeira equipa de Esports do mundo com emissões zero de carbono

A Betclic Apogee tornou-se a primeira equipa de Esports com zero emissões de carbono, compensando a pegada de 247 toneladas de CO2, ao completar o processo de certificação 'Carbon Neutral' numa ação Offset que se realizou junto aos passadiços do rio Paiva, no concelho da Moimenta da Beira.Situado no interior norte de Portugal, o rio Paiva foi o cenário escolhido por tratar-se de um verdadeiro santuário da natureza, parte integrante da rede europeia Natura 2000. A ação de Offset foi coordenada pela Associação Zero Waste Lab, em colaboração com o projeto local 2B Forest, e consistiu na plantação de espécies endémicas, como é o caso do sobreiro e do carvalho.Todo este processo conferiu à Betclic Apogee o estatuto de primeira equipa de Esports do mundo com emissões zero de carbono (Carbon Neutral). As 247 toneladas de CO2 neutralizadas decorrem de 15 meses de atividade de toda a equipa, 122 das quais são o resultado direto da época desportiva.Gonçalo Brandeiro, o CEO da Betclic Apogee Esports, destacou a importância deste passo dado pela equipa. "Depois de termos passado por todo o processo de certificação ambiental, no qual nos apercebemos do nosso real impacto, vir até aos passadiços do rio Paiva para simbolicamente deixar a nossa marca, foi uma experiência muito gratificante. Não queremos ficar apenas pelo título de primeira equipa de Esports do mundo com certificação Carbon Neutral. Queremos ir mais além. Estamos a mudar os nossos comportamentos e queremos trazer a mudança para toda a comunidade do gaming", vincou.Já Ana Salcedo, especialista da Associação Zero Waste Lab, sublinhou que "a ação de OffSet é um momento simbólico de grande importância. Foi assim concluída a neutralização das cerca de 247 toneladas de CO2 originadas pela equipa nos últimos 15 meses de atividade e ficou também o exemplo para a sociedade. Há um longo caminho a percorrer, mas o gaming pode ser uma atividade mais amiga do ambiente e nesse capítulo a Betclic Apogee Esports está sem dúvida a liderar".