Betclic Apogee dinamiza onda verde nos eSports

Depois de ser reconhecida como a primeira equipa de Esports do mundo com certificação de emissões zero de carbono, a Betclic Apogee quer levar ainda mais além o seu contributo para uma mudança na comunidade. Para isso a equipa de FIFA estabeleceu uma parceria internacional com a Esports Insider. As duas organizações lançaram o "Carbon Neutral Collective" e discutem em Londres, até dia 7 de setembro, possíveis cenários.Baseada em Londres, a Esports Insider (ESI) é um conhecido player na organização e comunicação de competições de gaming. Esta organização junta-se agora à BETCLIC APOGEE na sua luta por um mundo mais sustentável, um passo que se concretizou no estabelecimento de uma parceria inédita nos Esports: a criação do "Carbon Neutral Collective".O pontapé de saída desta iniciativa é dado esta segunda-feira em Londres, com a primeira mesa redonda do coletivo, que decorre à porta aberta até quarta-feira (7/9). Este debate está inserido no World’s Esports Industry Festival, que decorre no recinto de Boxpark Wembley, contando com mais de 600 marcas associadas e mais de 100 oradores. Nesta primeira sessão, o foco será colocado nos desafios que a indústria enfrenta e em possíveis soluções para os ultrapassar, tendo como meta a neutralidade carbónica.Recorde-se que a BETCLIC APOGEE é a primeira equipa de Esports do mundo com certificação de emissões zero de carbono (Carbon Neutral). Gonçalo Brandeiro, o CEO da equipa, mostra um enorme entusiasmo com esta nova iniciativa: "Esta parceria com a Esports Insider é um passo muito importante. Juntos – equipas, indústria, media e público – devemos encontrar um novo caminho para o planeta. Acredito que este debate vai ter um forte impacto na comunidade", explica o líder da formação que nasceu em Portugal e que é hoje uma referência internacional de FIFA – contando com 21 atletas de três países.Por seu lado Sam Cook, da Esports Insider, considera que "esta primeira mesa redonda pretende juntar numa discussão aberta dos principais stakeholders dos Esports – estou muito otimista! Penso que será o ponto de partida de algo muito poderoso que vai crescer no futuro".