Big Brain Academy: Brain Vs. Brain disponível para a Nintendo Switch

Já está disponível para download na Nintendo eShop uma demo gratuita de Big Brain Academy: Brain vs. Brain, para a Nintendo Switch. Este novo jogo pode ser desfrutado a solo ou no modo multijogadores* local com até outros três jogadores, que podem assim praticar as suas habilidades e velocidade enquanto se divertem.

Nesta demo pode desafiar-se a si mesmo com perguntas divertidas que colocam a sua matéria cinzenta a trabalhar, em três categorias diferentes: "Identify", "Compute" e "Visualize". O jogo completo inclui ainda mais quebra-cabeças, incluindo as categorias "Memorize" e "Analyze".

O jogo pode ser pré-encomendado a partir de hoje na Nintendo eShop.

Também será possível dar uma voltinha no modo "Party". Até quatro jogadores* podem competir "cérebro contra cérebro" onde ganha mais pontos quem completar as atividades mais rapidamente. Cada participante define a sua própria dificuldade, desde a mais fácil (classe Sprout) até a mais desafiadora (classe Super Elite), o que significa que até o filho mais novo pode competir confortavelmente com os adultos da família.

Nenhuma academia estaria completa sem um professor, e o distinto Dr. Lobe retorna à Big Brain Academy: Brain vs. Brain como seu anfitrião. Existem ainda mais modos disponíveis para quem comprar o jogo completo, como o modo "Test", onde os jogadores passarão por uma mão cheia de atividades. O Dr. Lobe atribui-lhe uma pontuação Big Brain Brawn baseada no seu desempenho, o que o ajuda ganhar moedas que podem ser usadas para desbloquear indumentárias para o seu avatar.

Se precisa de treinar antes da próxima partida, há sempre o modo "Practice", no qual qualquer pessoa pode repetir as suas atividades favoritas para tentar ganhar melhores pontuações e medalhas. Se quiser comparar o seu lóbulo com o resto do mundo entre no modo Ghost Clash e compita contra os resultados dos outros utilizadores. Os jogadores podem competir contra pessoas que estejam na sua lista de amigos, membros da família que têm perfis na mesma consola Nintendo Switch ou até mesmo adversários amigáveis em todo o mundo