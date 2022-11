Black Friday 2022: PlayStation anuncia descontos

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia as primeiras ofertas da PlayStation® para a Black Friday 2022: um desconto de 25% em todas as subscrições anuais do PlayStation®Plus, independentemente do seu nível de subscrição.Isto significa que, a partir desta sexta-feira, dia 18 de novembro, e até ao próximo dia 28, todos aqueles que comprarem uma subscrição anual do PlayStation®Plus Essential, do PlayStation®Plus Extra ou do PlayStation®Plus Premium, usufruirão de um desconto de 25%. Esta campanha é válida apenas na PlayStation®Store, no entanto os jogadores poderão também aproveitar a promoção comprando os carregamentos de carteira disponíveis nos pontos de venda habituais, redimindo-os depois na compra das subscrições do PlayStation®Plus na PlayStation®Store.Por sua vez, os membros ativos do PlayStation®Plus também poderão desfrutar de 25% de desconto nas atualizações do seu plano de subscrição atual para as subscrições Extra ou Premium. Neste caso, o desconto aplicar-se-á aos meses que lhes restem na sua subscrição atual.inclui dois jogos a transferir por mês sem custos adicionais; descontos exclusivos na PlayStation®Store; armazenamento na nuvem para as gravações de jogos e acesso ao modo multijogador online. Durante a Black Friday, a subscrição de 12 meses estará disponível por apenas 44,99€ em vez dos habituais 59,99€;inclui as mesmas vantagens do nível PlayStation®Plus Essential e ainda um catálogo até 400 dos melhores títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, contando os grandes êxitos dos PlayStation Studios e outras grandes editoras. Neste nível, os jogos são transferíveis. Durante a Black Friday, a subscrição de 12 meses estará disponível por apenas 74,99€ em vez dos habituais 99,99€;inclui as mesmas vantagens dos níveis PlayStation®Plus Essential e PlayStation®Plus Extra e ainda mais 340 jogos incluindo títulos PS3, disponíveis em streaming na nuvem, um catálogo de clássicos populares da PlayStation original, PS2 e PSP, disponíveis para jogar em streaming ou por transferência. A transmissão em streaming dos jogos da PlayStation original, PS2, PSP e PS4 que está incluída nos níveis PlayStation®Plus Extra e PlayStation®Plus Premium está disponível nos mercados em que o PlayStation™Now está disponível atualmente. Os jogadores podem aceder à transmissão em streaming a partir das consolas PS4 e PS5 ou PC. Este nível inclui também acesso a jogos por tempo limitado, de forma a que os jogadores possam experimentar alguns títulos antes de comprá-los. Durante a Black Friday, a subscrição de 12 meses estará disponível por apenas 89,99€ em vez dos habituais 119,99€;Os utilizadores que não sejam subscritores do PlayStation®Plus terão a oportunidade de experimentar, de forma totalmente gratuita*, o serviço durante 7 dias, e de elevar a sua experiência de jogo a outro nível jogando tudo o que desejarem dentro dos catálogos de jogos do PlayStation®Plus Extra e Premium. Poderão aceder a este período experimental gratuito aqui.