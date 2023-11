Black Friday da PlayStation: EA Sports FC 24, NBA 2K24 e Assassin’s Creed Mirage em destaque

Depois de ter revelado as principais ofertas PlayStation® nos pontos de venda habituais e PlayStation Direct para a Black Friday 2023, que arrancam já amanhã, dia 14 de novembro, a Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia agora que a campanha irá arrancar na PlayStation®Store na sexta-feira, dia 17 de novembro, data a partir da qual os jogadores também poderão adquirir uma subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus com até 30% de desconto. EA Sports FC™ 24, NBA 2K24 e Assassin’s Creed® Mirage serão alguns dos títulos em destaque na PlayStation®Store de 17 a 27 deste mês.Isto significa que, a partir desta sexta-feira, dia 17 de novembro, e até ao próximo dia 27, todos aqueles que comprarem uma subscrição anual do PlayStation®Plus, usufruirão de um desconto de até 30%. Esta campanha é válida apenas na PlayStation®Store, no entanto os jogadores poderão também aproveitar a promoção comprando os carregamentos de carteira disponíveis nos pontos de venda habituais, redimindo-os depois na compra das subscrições do PlayStation®Plus na PlayStation®Store. Por sua vez, os membros ativos do PlayStation®Plus também poderão desfrutar de 25% de desconto na atualização do seu plano de subscrição atual para a subscrição Extra e de 30% na atualização para a subscrição Premium.Durante o mesmo período, ou seja, de 17 a 27 de novembro, os jogadores também poderão adquirir títulos únicos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 a preços únicos na PlayStation®Store. Em destaque estarão a Standard Edition do EA SPORTS FC™ 24, que traz uma autenticidade inigualável para dentro do campo, o NBA 2K24, que inclui plantéis totalmente atualizados e equipas histórias lendárias da cultura do basquetebol e, entre muitos outros, o incrível Assassin’s Creed® Mirage.