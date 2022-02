Brevemente no Xbox Game Pass: Total War: Warhammer III, Madden NFL 22 e muito mais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Microsoft anunciou os jogos que acabaram de chegar e irão ainda chegar na segunda leva de fevereiro, ao catálogo do Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming, que inclui Total War: Warhammer III, que estará disponível desde o primeiro dia do seu lançamento com o PC Game Pass.

· Mass Effect Legendary Edition (EA Play) – 15 de fevereiro: Cloud

· Lawn Moving Simulator (ID@Xbox) – 17 de fevereiro: Consola (Xbox One)

· Madden NFL 22 (EA Play) – 17 de fevereiro: Consola e PC

· Total War: Warhammer III – 17 de fevereiro: PC

· Roboquest (Game Preview) (ID@Xbox) – 22 de fevereiro: PC

· Galactic Civilizations III (ID@Xbox) – 24 de fevereiro: PC

· Super Mega Baseball 3 (EA Play) – 24 de fevereiro: Consola

· Alice: Madness Returns (EA Play) – 28 de fevereiro: PC