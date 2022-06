Campanha Days of Play inclui ofertas para todos os jogadores

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que está quase a terminar a campanha "Days of Play", que tem como objetivo celebrar a comunidade de fãs da PlayStation® em todo o mundo, e que está a decorrer desde o passado dia 25 de maio, tanto na PlayStation®Store como nos pontos de venda habituais. Isto significa que os jogadores ainda podem aproveitar ofertas incríveis até quarta-feira, dia 8 de junho. Entre os destaques encontram-se títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, e ainda os comandos sem fios DualSense™ e um Mega Pack PlayStation®VR.

Em baixo deixamos um resumo das principais ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 8 de junho, tanto na PlayStation®Store como nos pontos de venda habituais:

Entre os destaques da campanha "Days of Play" nos pontos de venda habituais estão jogos incríveis para a PlayStation®5 como Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões, Death Stranding: Director’s Cut, Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte e Sackboy: Uma Grande Aventura, desde 29,99€*.

Os jogadores também podem desfrutar de descontos únicos em fantásticos jogos para a PlayStation®4, que estão disponíveis nos pontos de venda habituais por apenas 19,99€* cada. É o caso, por exemplo, do icónico Marvel’s Spider-Man, do altamente aclamado e galardoado The Last of Us Parte II e do incrível Days Gone.

O comando sem fios DualSense™ também está, durante este período, com um desconto imperdível nas lojas habituais, já que passa a custar apenas 59,99€* independentemente da cor pela qual os jogadores optarem.

Para além disto, os PlayStation Hits como o God of War, Horizon Zero Dawn™ Edição Completa ou Gran Turismo Sport também estão disponíveis por apenas 9,99€* cada.

As novidades não ficam por aqui já que, com o regresso da campanha "Days of Play" aos pontos de venda habituais, os jogadores também poderão adquirir, por apenas 229,99€* (antes 329,99€*) o Mega Pack PlayStation®VR (PS VR), que inclui, para além do dispositivo de realidade virtual da PlayStation® e da PlayStation®Camera, um adaptador do PlayStation®VR para a PlayStation®5 e ainda um código para download de cinco emocionantes jogos de realidade virtual: o conceituado Blood & Truth™, Moss, ASTRO BOT Rescue Mission™, Everybody’s Golf™ VR e PlayStation® VR Worlds.

Em relação às ofertas da campanha "Days of Play" na PlayStation®Store, que também estão disponíveis desde dia 25 de maio, e até ao próximo dia 8 de junho, destaque para LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga PS4 & PS5, que dá aos jogadores a oportunidade de viverem aventuras recheadas de diversão, humor extravagante e a liberdade de mergulharem completamente na galáxia de LEGO Star Wars; Dying Light 2 Stay Human PS4 & PS5, onde A Cidade, uma das últimas grandes povoações humanas está transfigurada por conflitos e a civilização voltou à Idade das Trevas; Destiny 2: The Witch Queen PS4 & PS5, onde os jogadores terão de mergulhar no Throne da Savathun para desvendar como a Lucent Hive roubou a Luz, e FAR CRY 6 Edição Standard PS4 & PS5, onde os jogadores terão a oportunidade de vestirem a pele do yarano Dani Rojas e tornarem-se um guerrilheiro cuja missão é libertar a nação.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha na PlayStation®Store:

Destiny 2: The Witch Queen PS4 & PS5: 26,79€ (Antes: 39,99€);

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga PS4 & PS5: 47,99€ (Antes: 59,99€);

Dying Light 2 Stay Human PS4 & PS5: 55,99€ (Antes: 69,99€);

FAR CRY 6 Edição Standard PS4 & PS5: 27,99€ (Antes: 69,99€);

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte: 49,59€ (Antes: 79,99€);

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões: 29,99€ (Antes: 49,99€);

The Last of Us Parte II Edição Digital Deluxe: 24,99€ (Antes: 49,99€);

NBA 2K22 PS4: 17,49€ (Antes: 69,99€);

NBA 2K22 PS5: 18,74€ (Antes: 74,99€);

MotoGP™22 PS4 & PS5: 41,99€ (Antes: 69,99€);