Campanha “Descontos de Ficção Científica” arranca na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "Descontos de Ficção Científica" arranca hoje na PlayStation®Store, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de títulos incríveis a preços únicos até ao próximo dia 13 de julho. Detroit: Become Human, Digimon World: Next Order, Fallout 4 e Generation Zero® são alguns dos jogos em destaque.

O Detroit: Become Human, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 29,99€, passa a custar, com esta promoção, 14,99€, o que representa um desconto de 50% em relação ao seu preço original. Já o Digimon World: Next Order pode, a partir de hoje, ser adquirido com 84% de desconto, ou seja, por apenas 9,59€, em vez dos 59,99€ habituais.

As novidades não ficam por aqui e, com a chegada da campanha "Descontos de Ficção Científica" à PlayStation®Store, os jogadores também terão a oportunidade de entrarem num mundo destruído pela guerra nuclear em Fallout 4 por apenas 9,99€ (antes 19,99€). Terão ainda a oportunidade de resistir num mundo de ação furtiva por um preço único, já que Generation Zero® está, até ao próximo dia 13 de julho, disponível na PlayStation®Store com um desconto único de 65%, o que significa que está disponível por apenas 10,49€ em vez dos 29,99€ habituais.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Among Us: 2,99€ (Antes: 3,99€);

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle: 13,99€ (Antes: 39,99€);

BioShock Infinite: The Complete Edition: 9,99€ (Antes: 19,99€);

Control: 8,99€ (Antes: 29,99€);

Deep Rock Galactic PS4 & PS5: 17,99€ (Antes: 29,99€);

Detroit: Become Human: 14,99€ (Antes: 29,99€);

Digimon World: Next Order: 9,59€ (Antes: 59,99€);

CONJUNTO TRIPLO STAR WARS™ DA EA: 29,69€ (Antes: 89,99€);

Fallout 4: 9,99€ (Antes: 19,99€);

Generation Zero®: 10,49€ (Antes: 29,99€);

JETT: The Far Shore: 17,99€ (Antes: 29,99€);

Life is Strange: True Colors – Edição Deluxe PS4 & PS5: 34,99€ (Antes: 69,99€);

Marvel's Guardians of the Galaxy: Edição Digital Deluxe PS4 & PS5: 39,99€ (Antes: 79,99€);

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare: 4,99€ (Antes: 19,99€);

Subnautica PS4 & PS5: 14,99€ (Antes: 29,99€);

Titanfall™ 2: Edição Ultimate: 5,99€ (Antes: 29,99€);

XCOM® 2 Collection: 8,99€ (Antes: 89,99€);