Campanha PlayStation Indies está em marcha

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha PlayStation Indies arranca hoje na PlayStation®Store, com descontos até 80% em grandes títulos. Chernobylite, Outer Wilds e The Eternal Cylinder são alguns dos títulos em destaque.

Chernobylite, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store para a PlayStation®4 por 29,99€, passa a custar, com esta promoção, 23,99€, o que representa um desconto de 20% em relação ao seu preço original. Os jogadores com subscrição ativa ao serviço PlayStation®Plus poderão usufruir de 10% de desconto adicional. Neste RPG sci-fi de terror e sobrevivência situado no deserto realista em 3D da Zona de Exclusão de Chernobil, o jogador será Igor, um físico e ex-funcionário da usina de Chernobil, de volta a Pripiat para investigar o misterioso desaparecimento da sua noiva, ocorrido há 30 anos. Prepara-te para uma aventura emocionante de sobrevivência, conspiração, terror, amor e obsessão enquanto tentas descobrir a verdade.

Os jogadores também terão a oportunidade de desfrutar de Outer Wilds por um preço único de 14,39€ (antes 23,99€), disponível na PlayStation®Store para a PlayStation®4 com 40% de desconto, a partir de hoje, dia 17 de novembro. No mundo aberto de Outer Wilds sobre um sistema solar preso num loop temporal infinito, o jogador é o mais recente recruta do Outer Wilds Ventures, um programa espacial recém-lançado que procura respostas num sistema solar estranho em constante evolução. Visita os planetas repletos de locais ocultos que mudam com o tempo, onde todos os segredos são protegidos por ambientes perigosos e catástrofes naturais.

Terão ainda a oportunidade de controlar um rebanho de criaturas Trebhums e explorar um estranho mundo alienígena, repleto de formas de vida exóticas e ambientes surreais. Sob a ameaça constante do Cylinder, uma estrutura gigantesca que esmaga tudo o que estiver no seu caminho, terás de descobrir, evoluir e mutar os Trebhums para desenvolver novos atributos e habilidades em The Eternal Cylinder para a PlayStation®4 por apenas 18,74€, ao invés dos habituais 24,99€ (25% de desconto), disponível a partir de hoje, na PlayStation®Store.