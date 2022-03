Campanha “PlayStation Indies” regressa à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "PlayStation Indies" regressa hoje à PlayStation®Store, com descontos únicos de até 75% em grandes títulos. Subnautica: Below Zero PS4 & PS5, The Medium e Astroneer são alguns dos jogos em destaque.

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 29,99€, passa a custar, com esta promoção, 20,99€, o que representa um desconto de 30% em relação ao seu preço original. Os jogadores com subscrição ativa ao serviço PlayStation®Plus poderão usufruir de 10% de desconto adicional. De lembrar que Below Zero é uma aventura subaquática passada num mundo oceânico alienígena e um novo capítulo no universo Subnautica desenvolvido pela Unknown Worlds.

Os jogadores também terão a oportunidade de desvendarem um mistério obscuro que apenas um médium pode resolver por apenas 32,49€ (antes 49,99€), já que The Medium está disponível na PlayStation®Store com um desconto de 35% a partir de hoje. Este é um jogo de terror psicológico na terceira pessoa com jogabilidade inovadora, onde os jogadores terão de alternar entre duas realidades, e uma banda sonora composta em conjunto por Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka.

Para além disto, os jogadores terão ainda a oportunidade de explorarem, e sobreviverem, planetas criados cuidadosamente que podem ser deformados e percorridos em toda a sua extensão, em Astroneer por apenas 14,99€, já que o jogo estará disponível, até ao próximo dia 23 de março, com um desconto de 50% na PlayStation®Store.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Assetto Corsa Ultimate Edition: 9,99€ (Antes: 39,99€)

Astroneer: 14,99€ (Antes: 29,99€)

CARRION: 12,99€ (Antes: 19,99€)

Chernobylite: 23,99€ (Antes: 29,99€)

Dead Cells: 14,99€ (Antes: 24,99€)

Hello Neighbor: 7,49€ (Antes: 29,99€)

Hollow Knight: Voidheart Edition: 7,24€ (Antes: 14,49€)

Hunt: Showdown: 13,99€ (Antes: 39,99€)

Jurassic World Evolution 2: Edição Deluxe: 45,49€ (Antes: 69,99€)

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5: 25,99€ (Antes: 39,99€)

Mortal Shell: 14,99€ (Antes: 29,99€)

Overcooked! 2: 6,24€ (Antes: 24,99€)

Planet Coaster: Edição Deluxe PS4 & PS5: 21,99€ (Antes: 54,99€)

Streets of Rage 4: 14,99€ (Antes: 24,99€)

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5: 20,99€ (Antes: 29,99€)

Terraria – PlayStation®4 Edition: 9,49€ (Antes: 18,99€)

The Medium: 32,49€ (Antes: 49,99€)

Tribes of Midgard PS4 & PS5: 11,99€ (Antes: 19,99€)

Ultimate Chicken Horse: 8,99€ (Antes: 17,99€)

Wreckfest - Complete Edition: 24,99€ (Antes: 49,99€)