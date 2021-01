Campanha “Remasters & Retro” chega à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da campanha "Remasters & Retro" à PlayStation®Store, o que significa que, a partir de hoje e até ao próximo dia 10 de fevereiro, os jogadores poderão desfrutar de grandes títulos a preços únicos na PlayStation®Store.

Shadow of the Colossus™, clasificado com 91 no Metacritic, MediEvil, desenvolvido pelo estúdio Other Ocean Interactive, Ratchet & Clank™, que reconta a história repleta de adrenalina das origens do corajoso par, e Uncharted™: The Nathan Drake Collection, que dá aos jogadores a oportunidade de seguirem Nathan Drake numa perigosa viagem através do globo, são alguns dos títulos em destaque. Isto significa que, a partir de hoje e até ao próximo dia 10 de fevereiro, estão todos disponíveis na PlayStation®Store a um preço único. Shadow of the Colossus™, por exemplo, passa a custar 12,79€ (Antes 39,99€), enquanto que MediEvil, que antes custava 29,99€ custa agora 12,79€. Os conceituados Ratchet & Clank™ e Uncharted™: The Nathan Drake Collection, custam agora apenas 9,99€ cada em vez dos habituais 19,99€.

As novidades não ficam por aqui e, entre as ofertas disponíveis destaque ainda para o Assassin's Creed® III Remastered que, com estas promoções passa a estar disponível por apenas 15,99€ em vez dos 39,99€ habituais na PlayStation®Store. Título oferece aos jogadores a oportunidade de reviverem a Revolução Americana ou explorarem esta era conturbada pela primeira vez, com gráficos melhorados e mecânicas de jogo avançadas.

Destaque ainda para Batman: Return to Arkham que custa agora 19,99€ (antes 49,99€) na PlayStation®Store, e que inclui as versões completas de Batman: Arkham Asylum e de Batman: Arkham City e todo o conteúdo adicional previamente lançado.

Com a chegada da campanha "Remasters & Retro" à PlayStation®Store, os jogadores também vão poder adquirir Burnout™ Paradise Remastered com um desconto de 60%, o que significa que em vez de 19,99€, o jogo está agora disponível por apenas 7,99€ na PlayStation®Store. Isto significa que os jogadores poderão, por um preço único, voltar a Paradise City e fazer com que a Ação passe a ser o seu apelido ao dominarem as ruas. Voltar a conhecer as acrobacias cheias de adrenalina e a destruição em grande escala de um dos melhores jogos de condução num estilo arcada de sempre será um verdadeiro desafio.

De realçar que, para além destes títulos, outros como o Crash™ Team Racing Nitro-Fueled, Devil May Cry HD Collection, Dragon’s Crown Pro, Far Cry®3 Classic Edition ou o God of War® III Remasterizado também passam a estar disponíveis na PlayStation®Store a um preço único cada. Mas há mais.

Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Assassin's Creed® III Remastered: 15,99€ (Antes 39,99€)

Batman: Return to Arkham: 19,99€ (Antes 49,99€)

Burnout™ Paradise Remastered: 7,99€ (Antes 19,99€)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled: 15,99€ (Antes 39,99€)

Devil May Cry HD Collection: 14,99€ (Antes 29,99€)

Dragon's Crown Pro: 8,99€ (Antes 29,99€)

Far Cry®3 Classic Edition: 8,99€ (Antes 29,99€)

Ghostbusters: The Video Game Remastered: 17,99€ (Antes 29,99€)

God of War® III Remasterizado: 9,99€ (Antes 19,99€)

Grand Theft Auto: The Trilogy: 17,49€ (Antes 34,99)

MediEvil: 14,99€ (Antes 29,99€)

RACCOON CITY EDITION: 31,99€ (Antes 79,99€)

Ratchet & Clank™: 9,99€ (Antes 19,99€)

Shadow of the Colossus™: 12,79€ (Antes 39,99€)

Spyro Reignited Trilogy: 15,99€ (Antes 39,99€)

Tomb Raider: Definitive Edition: 2,99€ (Antes 19,99€)

Uncharted™: The Nathan Drake Collection: 9,99€ (Antes 19,99€)