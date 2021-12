Campanha The Game Awards arranca na PlayStation Store

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha The Game Awards arranca hoje na PlayStation®Store, com descontos em grandes títulos e prolonga-se até dia 13 de dezembro. DEATHLOOP, Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 e Resident Evil Village PS4 & PS5 são alguns dos títulos em destaque.

DEATHLOOP, para a PlayStation®5, por exemplo, que antes estava disponível na PlayStation®Store por 69,99€ passa a custar, com esta promoção, 34,99€, o que representa um desconto de 50% em relação ao seu preço original. Neste shooter na primeira pessoa, dois assassinos rivais encontram-se presos num misterioso ciclo temporal na ilha de Blackreef, condenados a repetir o mesmo dia por toda a eternidade. Na pele de Colt, a tua única hipótese de fuga é quebrar o ciclo ao assassinar oito alvos principais antes que o dia seja reiniciado. Aprende, experimenta novas abordagens, junta informações, encontra novas armas e capacidades e faz o que for preciso para quebrar o ciclo.

Já Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 pode, a partir de hoje, ser adquirido por apenas 27,99€ em vez dos 39,99€ habituais. Nesta aventura de ação rica em exploração e combate de ritmo acelerado, os jogadores encontram e desenvolvem uma equipa de pequenos companheiros chamados de Rot, aperfeiçoando as suas habilidades e criando novas maneiras de manipular o ambiente. Kena, uma jovem Guia Espiritual, viaja para uma vila abandonada em busca do santuário sagrado da montanha, e luta para descobrir os segredos da comunidade esquecida.

Os jogadores também terão a oportunidade de desfrutar de Resident Evil Village PS4 & PS5 por um preço único de 30,09€ (antes 69,99€), disponível na PlayStation®Store para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 com 57% de desconto, a partir de hoje, dia 9 de dezembro. Vive o horror da sobrevivência como nunca neste título onde a narrativa decorre alguns anos após os horríveis acontecimentos do aclamado Resident Evil 7 Biohazard. Empenhados em construir uma nova vida juntos, Ethan Winters e a sua esposa Mia vivem pacificamente num local novo e livre dos pesadelos passados, até que a tragédia volta a atingi-los.

Há mais novidades. Em baixo um resumo das principais ofertas desta campanha:

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5: 34,99€ (Antes 69,99€) – 50€ de desconto

Back 4 Blood: Deluxe Edition PS4 & PS5: 69,99€ (Antes 99,99€) – 30% de desconto

Back 4 Blood: Standard Edition PS4 & PS5: 48,99€ (Antes 69,99€) – 30% de desconto

Battlefield™ 2042 PS4™: 49,69€ (Antes 69,99€) – 29% de desconto

Battlefield™ 2042 Gold Edition para PS4™ e PS5™: 79,99€ (Antes 99,99€) – 20% de desconto

Battlefield™ 2042 Ultimate Edition para PS4™ e PS5™: 99,59€ (Antes 119,99€) – 17% de desconto

DEATHLOOP: 34,99€ (Antes 69,99€) – 50% de desconto

Demon's Souls: 49,59€ (Antes 79,99€) – 38% de desconto

Edição Digital Deluxe Demon's Souls: 69,99€ (Antes 99,99€) – 30% de desconto

F1® 2021 PS4 & PS5: 34,99€ (Antes 69,99€) – 50% de desconto

FAR CRY®6 Edição Standard PS4 & PS5: 41,99€ (Antes 69,99€) – 40% de desconto

FIFA 22 PS5™: 47,99€ (Antes 79,99€) – 40% de desconto

Hades: 19,99€ (Antes 24,99€) – 20% de desconto

It Takes Two PS4™ & PS5™: 24,79€ (Antes 39,99€) – 38% de desconto

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5: 34,99€ (Antes 49,99€) – 30% de desconto

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5: 27,99€ (Antes 39,99€) – 30% de desconto

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5: 38,99€ (Antes 59,99€) – 35% de desconto

Little Nightmares II PS4 & PS5: 20,09€ (Antes 29,99€) – 33% de desconto

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Edição Digital Deluxe PS4 & PS5: 51,99€ (Antes 79,99€) – 35% de desconto

Marvel’s Guardians of the Galaxy PS4 & PS5: 45,49€ (Antes 69,99€) – 35% de desconto

Marvel's Avengers Edição Endgame: 31,49€ (Antes 69,99€) – 55% de desconto

Mass Effect™ Legendary Edition: 38,89€ (Antes 69,99€) – 43% de desconto

NBA 2K22 para PS4™: 29,39€ (Antes 69,99€) – 58% de desconto

NBA 2K22 para PS5™: 33,74€ (Antes 74,99€) – 55% de desconto

Resident Evil Village Deluxe Edition PS4 & PS5: 39,99€ (Antes 79,99€) – 50% de desconto

Resident Evil Village PS4 & PS5: 30,09€ (Antes 69,99€) – 57% de desconto

Returnal: 59,99€ (Antes 79,99€) – 25% de desconto

Returnal Edição Digital Deluxe: 70,09€ (Antes 89,99€) – 22% de desconto

Riders Republic™ PS4 & PS5: 41,99€ (Antes 69,99€) – 40% de desconto

Tales Of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5: 62,99€ (Antes 89,99€) – 30% de desconto

Call of Duty®: Vanguard – Edição Ultimate: 87,99€ (Antes 109,99€) – 20% de desconto