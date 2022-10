Cartão vermelho: The Callisto Protocol foi cancelado no Japão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É oficial! A versão japonesa do jogo The Callisto Protocol foi cancelada, depois da Striking Distance Studios não aceitar censurar o jogo para o mercado nipónico.

A CERO não concordou com o nível de violência do novo jogo e solicitou à Striking Distance ajustar a experiência. O estúdio não concordou com a avaliação e decidiu cancelar o lançamento japonês.