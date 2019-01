Casillas recebeu prémio no FIFA 19 e... pediu explicações

Alguien de buena fe me puede explicar que es esto?? Hace mucho que los videojuegos y yo no somos compañeros de vida!! https://t.co/FumnnQABbF — Iker Casillas (@IkerCasillas) 11 de janeiro de 2019

Hola Iker! Como bien comentan en el tweet es un carta tuya que hemos sacado en FIFA ULTIMATE TEAM, el modo de juego online de #FIFA19, por motivo del Equipo de Año o #TOTY. Tu fuiste elegido en 2013 y esta es la carta que tuviste entonces.



Ahora está disponible de nuevo :) — EA SPORTS FIFA ESP (@EASPORTSEsp) 11 de janeiro de 2019

A assinar uma temporada de bom nível no FC Porto, Iker Casillas foi esta sexta-feira distinguido pelo vídeojogo FIFA 19, com o lançamento de uma carta especial, motivando um momento de certa forma insólito. É que, ao ver o 'tweet' da conta espanhola da EA Sports, o guardião do FC Porto... não fazia ideia do que aquilo se tratava."Alguém me pode explicar o que é isto? Há muito que eu e os vídeojogos não somos companheiros de vida", escreveu o espanhol, provavelmente à hora em que se iniciava a viagem rumo a Lisboa, num 'tweet' que mereceu várias respostas, inclusivamente da própria conta espanhola do vídeojogo da EA Sports."Olá Iker. Conforme te dizem (e bem) no teu tweet, esta é uma carta tua que lançámos no FIFA Ultimate Team, o modo de jogo online do FIFA 19, a propósito da equipa do ano. Foste eleito em 2013 e esta foi a carta que tiveste na altura. Agora está novamente disponível", respondeu a conta do FIFA 19.