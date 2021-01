CD Nacional conquista Taça eLiga Portugal Allianz

O CD Nacional conquistou a Taça eLiga Portugal Allianz, após levar a melhor sobre o Portimonense numa final épica, que só ficou decidida nos penáltis.

A equipa madeirense ganhou vantagem na eliminatória logo no primeiro jogo, fruto do triunfo de TiagoAraujo10 sobre Tuga810, por 1-0.

Contudo, Darkley foi para o jogo decisivo confiante na reviravolta e ficou muito perto de a alcançar. Frente a RastaArtur, o jovem do Portimonense até esteve a perder por duas vezes, mas deu a volta e, com uma vitória por 3-2, levou a final para prolongamento.

No tempo extra, ambos os jogadores deram prioridade à solidez defensiva e os golos não surgiram, pelo que a final seguiu mesmo para as grandes penalidades.

O equilíbrio na eliminatória manteve-se da marca dos onze metros, pelo que foram precisas oito tentativas para cada jogador até RastaArtur marcar o penálti decisivo, após ter travado a investida de Darkley.

Após a partida, RastaArtur admitiu que houve "estrelinha" no triunfo, mas lembrou o lema que já tinha proclamado antes do encontro: "as finais não são para jogar, são para ganhar".

Já TiagoAraujo10 sublinhou que os madeirenses jogam "sempre para ganhar". "Somos uma grande equipa!", exclamou.

Do lado do Portimonense, Darkley mostrou enorme desportivismo ao começar por dar os parabéns ao CD Nacional pela vitória.

Ainda assim, o jovem admitiu "um enorme sentimento de injustiça", já que, considera, "o Portimonense foi claramente superior". "Certamente o futuro será risonho", concluiu.