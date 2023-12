Celebra a temporada recorde de Max Verstappen em 2023 no EA Sports F1 23

Celebra o FIA Formula 1® Championship de 2023 com o EA SPORTS F1® 23 e experimenta a emoção de três corridas icónicas com o tricampeão mundial, Max Verstappen.

No início da temporada, Max disse à EA SPORTS: "Quero ser o melhor e quero vencer". Max dominou a temporada de 2023 e surgiu como o MVP no jogo F1® 23, ostenta o impressionante número de 832K vitórias em corrida, uma taxa de pódio de 60% e é ainda o piloto mais popular entre os jogadores do F1® 23. Max foi a escolha para 21% das corridas com pilotos da F1, com o GP do Bahrein como o circuito favorito dos fãs para competir como Max Verstappen *.

De 12 a 26 de dezembro, os jogadores podem realizar os Max's Pro Challenges para Zandvoort, Suzuka e Lusail, estes desafios oferecem uma segunda hipótese de desbloquear três capacetes especiais, incluindo o capacete vencedor do campeonato.

Os novos jogadores ansiosos para começar a sua própria temporada de F1® podem verificar as promoções especiais de Natal ** e adquirir o jogo nas plataformas dos retalhistas de 21 de dezembro a 4 de janeiro.