Charlotte Cracker vai juntar-se à irmã em One Piece Pirate Warriors 4

A Bandai Namco Entertainment revelou que Charlotte Cracker, 10º filho de Charlotte Linlin (mais conhecida como Big Mom) será a segunda personagem a chegar ao videojogo mais recente da franquia One Piece, via DLC, fazendo parte do primeiro Character Pack (juntamente com Charlotte Smoothie) e que pode ser adquirido individualmente ou através do Character Pass.

A personagem apareceu pela primeira vez no capítulo 835 do mangá de One Piece, enquanto no anime a sua estreia ocorreu no episódio 796, durante o arco Whole Cake Island. É descrito como "um dos principais antagonistas do arco Whole Cake Island, fazendo parte dos Sweet Commanders da Big Mom, ao lado da irmã Smoothie e do irmão Katakuri. Graças à Fruta do Diabo que comeu, Cracker pode criar e transformar biscoitos à vontade, tornando-o um feroz oponente capaz de criar um poderoso exército de biscoitos".

Introducing Cracker and his powerful biscuit army!

This Sweet Commander will join the cast of #OnePiece Pirate Warriors 4 after his sister Smoothie in Summer 2020! pic.twitter.com/yR9OmaLgbk — One Piece Video Games (@onepiece_games) June 1, 2020

One Piece: Pirate Warriors 4 foi desenvolvido pela Koei Tecmo e publicado pela Bandai Namco Entertainment este ano para Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Autor: Filipe Silva