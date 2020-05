Civilization VI gratuito na Epic Games Store

A oferta desta semana da Epic Games Store trata-se de Sid Meier’s Civilization VI, um jogo de estratégia por turnos onde tentamos construir o maior dos impérios. Foi desenvolvido pela Firaxis Games e publicado pela 2K Games em outubro de 2016, ano em que a série Civilization comemorou 25 anos.

Tendo conta na loja virtual, tem de aceder à página do videojogo e fazer o pedido.

Após as 16 horas do dia 28 de maio, Sid Meier’s Civilization VI passa a custar 59,99€.

O jogo sucede a Grand Theft Auto V como jogo(s) gratuito(s) da semana.

Depois de Death Coming, a Epic Games tem optado por não revelar o(s) videojogo(s) que vai oferecer na próxima semana, mantendo o mistério no ar. Grand Theft Auto V e Sid Meier’s Civilization VI são exemplos desta nova abordagem mas, segundo um rumor, a partir do dia 28 de maio será oferecido Borderlands: The Handsome Collection, dando este lugar a ARK: Survival Evolved a partir de 4 de junho.

Autor: Filipe Silva