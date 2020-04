COD: Modern Warfare 2 Campaign Remastered na PS4

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que já está disponível, para a PlayStation®4, o Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered, que permite aos jogadores reviverem a campanha clássica e obter, de forma gratuita, o Bundle Underwater Demo Team Classic Ghost para usar nos modos Multiplayer, Special Ops e Warzone* de Call of Duty®: Modern Warfare®. Título está disponível na PlayStation®Store por 24,99€.

Desenvolvido originalmente pela Infinity Ward, e remasterizado agora pela Beenox, Modern Warfare® 2 Campaign Remastered oferece a experiência completa da história, com visuais impressionantes em alta definição e os mais novos avanços de áudio, disponíveis primeiro na PlayStation®4. Esta é, segundo os críticos, uma das campanhas single-player mais memoráveis já desenvolvida, independentemente de os jogadores já a terem jogado em 2009 ou sejam uns novatos.

"A campanha de Modern Warfare® 2 foi incrível. Todos nós nos lembramos da impressão duradoura que a história nos deixou", disse Thomas Wilson, Co-Studio Head da Beenox, agradecendo depois à Infinity Ward por criar uma experiência "tão maravilhosa". "Restaurar e remasterizar esta campanha para uma nova geração de jogadores foi um trabalho de amor para a nossa equipa", acrescentou.

Grátis com a compra de Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered, está o Bundle Underwater Demo Team Classic Ghost, que adiciona novo conteúdo para uso imediato nos modos Multiplayer, Special Ops e Warzone de Call of Duty®: Modern Warfare®. E que o Bundle inclui a skin UDT Ghost Operator, transformando a versão de Modern Warfare de Ghost na versão vista na missão "The Only Easy Way… Was Yesterday", da campanha de Modern Warfare 2. Adicionalmente, também desbloqueia os planos para as armas "Task Force" e "One For One", um pingente de arma, um golpe final, um cartão de visita, um emblema e um clip de voz icónico para Ghost, para além da habilidade de saltar dois níveis no Passe de Batalha.

Do treino básico S.S.D.D. ao emocionante desfecho do Endgame, o destino do mundo está agora nas mãos dos jogadores, enquanto acompanham a Task Forces 141 ao lado dos favoritos dos fãs, Captain John Price, Gary "Roach" Sanderson, e Simon "Ghost" Riley. Os jogadores que decidirem mergulhar nesta aventura terão de estar preparados para lutar contra o inimigo em todas as frentes para impedir uma ameaça ultranacionalista de dominar o mundo. Neste remaster, poderão ainda reconhecer alguns locais que foram usados em Call of Duty®: Warzone.

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered já está disponível para download na PlayStation®Store, por 24,99€. De realçar que este não inclui as experiências Multiplayer ou Special Ops do Call of Duty®: Modern Warfare® 2 original.