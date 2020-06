Codemasters vai voltar a fazer jogos do WRC

Ainda em março eram anunciados o WRC 9, WRC 10 e WRC 11, jogos a serem desenvolvidos pela KT Racing e publicados pela Nacon até 2022.

No entanto, a partir de 2023 e até 2027, a licença do World Rally Championship vai voltar para as mãos da Codemasters, o que significa que não só os jogos do WRC (com o primeiro a ser lançado em 2024) como também competições oficiais de eSports ficam a seu cargo.

A empresa britânica não é estranha a estas andanças já que a sua série Colin McRae Rally chegou a contar com a licença de alguns pilotos, carros e rallies do campeonato até ao Colin McRae Rally 3, de 2002. Esta saga evoluiu depois para a série DiRT (que em outubro deste ano terá um novo videojogo: DiRT 5) e que continuará apesar da licença do mundial de rally.

A Codemasters conta ainda com as licenças da Fórmula 1 e do FIA World Rallycross Championship.

Autor: Filipe Silva