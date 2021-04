Como seria a Champions sem as equipas da Superliga? FC Porto campeão europeu, CR7 na China...

Quando a ideia da Superliga Europeia surgiu certamente que muitos fãs do futebol imaginaram como seria o futuro da Liga dos Campeões sem os 12 clubes fundadores da nova prova. Quem seriam os campeões sem aqueles 12 'rebeldes'? Quem dominaria a mais importante prova de clubes da UEFA? Haveria mais espaço para uma vitória de um conjunto português? As questões terão sido várias, os cenários também e, claro está, a internet não demorou muito a tentar encontrar a solução.





Por isso, um dedicado fã da saga Football Manager decidiu colocar mãos à obra, entrou no editor do jogo e 'expulsou' Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Inter Milão, Milan e Juventus, atirando todos estes conjuntos para os escalões inferiores. Já os seus jogadores passaram todos a estar livres no mercado, o que levou, por exemplo, o Paris SG, a contratar Virgil van Dijk, Harry Kane ou Aaron Wan-Bissaka.Em seguida, o passo definitivo. O jogador em causa, que partilhou a sua ideia na rede social 'Reddit', utilizou a função ir de férias até final da época 2045/46, deixando a definição da história nas mãos da base de dados do vídeojogo da Sports Interactive. E aí, depois de 25 anos, os resultados são surpreendentes, especialmente na Premier League.Na Champions o domínio foi alemão, com 16 conquistas repartidas pelo Borussia Dortmund e Bayern Munique - oito cada. Seguiu-se o Paris SG com seis títulos. Logo a seguir aparece o FC Porto, vencedor da Champions em 2022/23 e 2045/46, e, por fim Atalanta e Real Sociedad, com um título cada.Já na Premier League o grande dominador foi o... Southampton. Os saints conseguiram uns incríveis 15 títulos, contra os quatro do Leicester e três do Everton. Já o Wolves consegue acabar 2021/22 como campeão, muito provavelmente com muitos portugueses em evidência.Ah e por falar em portugueses, 'FlyingPingoo' partilhou ainda o que sucedeu à carreira de Cristiano Ronaldo. Depois de sair da Juventus (ficou sem clube), CR7 mudou-se para a China, onde atuou no Shenzhen, antes de voltar à Europa para representar o Wolverhampton. Penduradas as chuteiras, tornou-se chefe do departamento jovem da Udinese, de onde saiu para a Roma, onde ganha 17 mil euros semanais. Quanto a Messi, também rumou à China, para atuar no Shandong. Já depois de se retirar assumiu o comando do Cádiz e mais recentemente do Huesca, onde ganhar seis mil semanais...