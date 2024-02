Conhecido o sorteio da eLiga Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Realizou-se, esta segunda-feira, na sede da Liga Portugal, o sorteio da primeira fase da eLiga Portugal, com 17 clubes em competição. Inicia-se, assim, o caminho para encontrar o novo Campeão Nacional de Futebol Virtual, sendo que a etapa inicial da prova terá lugar no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, de 9 a 11 de fevereiro.

Fique a conhecer a constituição dos três grupos:

Grupo 1 - Casa Pia AC, Moreirense FC, SC Braga/EGN Esports, GD Chaves, Geekcase Vizela e Estoril Praia 22 Esports;

Grupo 2 - Portimonense SC, Gil Vicente FCApogee, eFCPorto Soccersoul, SL Benfica TP, Boavista FC Esports e Vitória SC ISG;

Grupo 3 - Estrela Amadora, SC Farense, FC Famalicão, Sporting CP DUX e FC Arouca by Quest

A primeira fase da competição prossegue no Estádio do Dragão (de 8 a 10 de março), terminando no Estádio Municipal de Braga (de 12 a 14 de abril), onde novos grupos serão sorteados para cada uma destas fases. De resto, importa ainda referir que, a cada fim de semana, avançam para os playoffs os dois primeiros classificados de cada grupo, assim como os dois melhores terceiros.

Estas três etapas da primeira fase irão apurar as oito melhores equipas, que estarão presentes nas eLiga Portugal Finals, a realizar no Convento de S. Francisco (Coimbra), a 27 e 28 de abril, onde será encontrado o novo Campeão Nacional de Futebol Virtual.