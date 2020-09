Crash Bandicoot 4: It’s About Time receberá demo na PS4

A Activision e a Toys for Bob anunciam a chegada de uma demo de Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, que estará disponível para os jogadores da PlayStation®4 que reservaram/ reservarem a versão digital do jogo antes do seu lançamento que está marcado para 2 de outubro. A demo estará disponível a partir da próxima quarta-feira, dia 16 de setembro.

A demo inclui dois níveis de Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, que permitem aos jogadores vestir a pele de Crash e de Neo Cortex. Para além disto, a demo permitirá ainda aos jogadores experimentarem algumas das novas Máscaras Quânticas, como a Kupuna-Wa, que controla o tempo, e a Lani-Loli, capaz de fazer aparecer e desaparecer objetos.

De realçar que todos os jogadores que fizeram/ vão fazer a reserva da versão digital de Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, poderão fazer o download desta demo a partir de 16 de setembro e até ao jogo ser oficialmente lançado no dia 2 de outubro.

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time é o primeiro jogo original de Crash Bandicoot em mais de uma década e foi feito a partir do zero de forma a trazer desafios absurdos que os jogadores terão de superar. Neste título, estes descobrirão quatro poderosas Máscaras Quânticas, as guardiãs do espaço e do tempo, e terão de as reunir para restaurar a ordem do multiverso.

"Apesar de estarmos a algumas semanas do lançamento, mal podemos esperar para que os fãs vejam os desafios, a diversão e o amor que colocámos no jogo, e por isso estamos felizes por dar este acesso antecipado a uma parte do jogo com esta demo especial", comentou Paul Yan, Co-Studio Head da Toys for Bob.

Relembra aqui o trailer do jogo revelado no último State of Play, que arrancou no passado dia 6 de agosto com várias novidades sobre Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, entre elas que o regresso à PlayStation® de uma das suas mais icónicas personagens está marcado para 2 de outubro e chegará com um novo modo de jogo, N. Verted, que irá revolucionar totalmente a perspetiva do jogador em termos de velocidade, visão e desafios. Sabe mais aqui.