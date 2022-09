Cria os teus jogos de sonho com Jojo's Bizarre Adventure

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R, é lançado hoje na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R, mergulha os jogadores numa autêntica adaptação de videojogos da popular série de anime. O jogo mantém-se fiel ao estilo de arte cativante do criador Hirohiko Araki com expressões de personagens fielmente recriadas, cenas de corte de movimentos especiais "Stand" e batalhas intensas entregues com detalhes espantosamente vibrantes. Os atores originais do VO japonês (Voice Over) completam a imersão entregando as suas frases de ordem juntamente com o diálogo inesquecível da série.

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R reúne uma lista massiva de 50 personagens de cada arco de história na série de anime de franchising da JoJo. Também introduz uma versão completamente modernizada do sistema de luta do jogo original, aumentando o ritmo com paragens de sucesso, saltos de traços, novas combinações intrincadas e um novo sistema de batalha "Assist". No jogo, os jogadores podem experimentar batalhas populares de cada história e ver heróis de diferentes universos interagirem pela primeira vez, jogando como Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, filha de Jotaro, a primeira protagonista feminina da série, e muito mais.

No lançamento, JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R, contará com seis excitantes modos de jogo:

1. All-Star Battle Mode – No Modo Batalha All-Star, podes completar batalhas com várias configurações, incluindo reviver os combates clássicos de JoJo e jogar através de lutas "What-If" entre diferentes personagens, e ainda ganhar recompensas pelo caminho.

2. Arcade Mode – Oponentes controlados pelo computador em oito batalhas consecutivas em Challenge Battle ou lutar até que a sua saúde acabe em Endless Battle.

3. Versus Mode – Luta contra os teus amigos ou o CPU em Single Battle, Team Battle (3v3), ou contra oito oponentes na Tournament Battle.

4. Online Mode – Batalha contra amigos ou inimigos de todo o mundo em jogos online.

5. Practice Mode – Melhora as tuas habilidades no Practice Mode.

6. Customize Mode – Usa Personalize Medals ganhos no jogo para modificar o personagem Victory Poses e Taunts.

Os jogadores dispostos a experimentar o jogo podem descarregar a demo da loja que está disponível a partir de hoje na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e PC. Nesta demonstração offline, os jogadores poderão descobrir o Practice Mode e Versus Mode (Single Battle) com Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, DIO e Yoshikage Kira.