Cristiano Ronaldo preparador físico aos 47: as próximas 10 temporadas simuladas no FM22

E se fosse possível descobrir como estará o futebol daqui a 10 anos? A verdade é que apesar de toda a tecnologia atualmente existente ainda não conseguimos prever o futuro, mas há algumas ferramentas que nos ajudam a ter uma noção do que por aí virá.

No que toca ao futebol, o simulador 'Football Manager' já tem provas mais do que dadas e os verdadeiros fãs da bola sabem o quão preciso consegue ser o videojogo desenvolvido pela 'Sports Interactive' e publicado pela 'Sega'. Pois bem, a página 'B24 Esports', dedicada ao mundo dos desportos eletrónicos como o próprio nome indica, decidiu simular como estaria o futebol ao fim de 10 anos e os resultados não poderiam ser mais surpreendentes.

Mas vamos por passos. No que ao campeonato nacional português diz respeito, o Sporting só viria a conquistar mais um título de campeão, precisamente daqui a 10 anos, na temporada de 2031/32. Nessa altura, os leões venceriam a prova com 78 pontos, seis de avanço para o segundo classificado (e começam as surpresas), o Vitória de Guimarães. Neste pódio, haveria espaço ainda para o histórico Alverca, que terminava, assim, a época com 66 pontos.

Donos e senhores do título nacional entre 2021 e 2031, FC Porto e Benfica (os dragões levantaram o caneco por seis vezes, enquanto que as águias venceram-no em quatro ocasiões), terminavam a temporada 30/32 na quarta e quinta posições, respetivamente, com o Sp. Braga a posicionar-se no último lugar do top-6. Neste ano assistiríamos, ainda, às descidas de divisão de Nacional e Feirense, penúltimo e último colocados, por sinal.

E quanto às transferências? Pois bem, nos 10 anos que se seguem apenas um português surge entre as mais caras. Falamos de João Félix que, de acordo com a simulação feita pelo 'B24 Esports', deixa o Atlético Madrid para rumar à Baviera, mais propriamente ao Bayern Munique, por uns 'insignificantes' 169 milhões de euros.

Especial destaque para o facto de os bávaros possuírem, nesta data, cinco das transferências mais caras, fruto das chegadas de Frenkie de Jong (150M€), Chris Dunn (204M€), Kai Havertz (204M€) e Dominik Szoboszlai (204M€). A contratação milionária 'infiltrada' neste top-5 pertence ao Manchester City, que pagou 153M€ por Serge Nkoa, proveniente do Borussia Dortmund.

A simulação permite-nos ainda saber o que Cristiano Ronaldo estará a fazer daqui a 10 anos. Depois de terminar a carreira em 2024 no Manchester United, o (por esta altura) ex-internacional português desempenha funções de preparador físico do Arsenal, clube que representa desde 2028, depois de uma primeira experiência no Real Madrid, entre 2025 e 2028.

De notar ainda que CR7 terminou a carreira com 117 golos pela Seleção Nacional em 196 internacionalizações.