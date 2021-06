CSGO: Veritas Vincit vencem a 2.ª temporada da Dream League Portugal

Os Veritas Vincit são os grandes vencedores da segunda temporada da Dream League Portugal, depois de bater os Omega na grande final do torneio, jogada a três mapas (Inferno, Dust2 e Mirage). No Inferno, os Veritas Vincit entraram fortes, terminando o mapa com um parcial 16-5. A equipa dos Omega respondeu e aplicou um resultado igual na Dust2, empatando a série e levando-a para o último mapa. Na Mirage, os Veritas Vincit acabaram por voltar a fazer um mapa muito forte e fecharam a melhor de três com um 16-6, resultado que levou à conquista da Season 2.





Na batalha entre o terceiro e quarto classificado, os Tropa Suprema conseguiram levar a melhor sobre os Crockers (2-0), depois de um 16-9 em Mirage e 16-11 em Nuke, conquistando assim o último lugar do pódio.