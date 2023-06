Days of Play 2023 arranca hoje na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso da campanha "Days of Play" (que tem como objetivo celebrar a comunidade de fãs da PlayStation® em todo o mundo) à PlayStation®Store, aos pontos de venda habituais, e também à direct.playstation.com, a loja online oficial da PlayStation® que chegou recentemente a Portugal. Isto significa que, a partir de hoje, dia 02 de junho, e até ao próximo dia 12, os jogadores poderão desfrutar de descontos imperdíveis em títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, entre outras coisas.

Em baixo deixamos um resumo das principais ofertas que estarão disponíveis a partir de hoje, sexta-feira, tanto na PlayStation®Store como nos pontos de venda habituais e na direct.playstation.com:

Entre os destaques da campanha "Days of Play" nos pontos de venda habituais encontram-se jogos incríveis para a PlayStation®5 como Horizon: Forbidden West, Gran Turismo™ 7, The Last of Us™ Parte I, Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, desde 29,99€*.

Disponíveis desde 29,99€* nos pontos de venda habituais estão também vários e fantásticos jogos para a PlayStation®4, como Ghost of Tsushima Director’s Cut, Horizon: Forbidden West, Gran Turismo™ 7, Sackboy: Uma Grande Aventura e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

God of War Ragnarök, o incrível título do Santa Monica Studio que recebeu seis galardões nos prestigiados BAFTA 2023, incluindo o Prémio de Jogo do Ano no voto do público, também está entre os destaques da campanha Days of Play 2023 nos pontos de venda habituais, onde passa a estar disponível, durante este período, a partir de 49,99€*.

Os auscultadores sem fios PULSE 3D™, em branco ou em preto, também recebem durante esta campanha um desconto de 10% face ao seu preço original, passando a custar apenas 89,99€*.

PlayStation®Store

Em relação às ofertas da campanha "Days of Play 2023" na PlayStation®Store, que também estão disponíveis a partir de hoje, e até ao próximo dia 12 de junho, destaque para a EA SPORTS™ FIFA 23 Ultimate Edition PS4™ & PS5™, que inclui os jogos para a PlayStation®4 e PlayStation®5, mais 4600 FIFA Points; o incrível God of War Ragnarök, onde os jogadores se poderão juntar a Kratos e Atreus numa demanda mítica para obter respostas antes da chegada do Ragnarok; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5, onde o adolescente Miles Morales se adapta ao seu novo bairro ao mesmo tempo que segue as pisadas do seu mentor, Peter Parker, para se tornar o novo Spider-Man, e a WWE 2K23 Cross-Gen Digital Edition, que inclui o jogo tanto para a PlayStation®4 como para a PlayStation®5.