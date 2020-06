Days of Play arranca na PS Store com ofertas para todos os jogadores

Depois de ter anunciado o arranque da campanha Days of Play nos pontos de venda habituais, no passado dia 25 de maio, a Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia o regresso da campanha à PlayStation®Store. Isto significa que, a partir de hoje, os jogadores poderão desfrutar de descontos em múltiplos jogos e serviços para a PlayStation®4 e para o PlayStation®VR e encontrar ofertas à sua medida, não só nas lojas habituais, mas também na PlayStation®Store. Entre os destaques na PlayStation®Store estão grandes títulos para a PlayStation®4, como o EA SPORTS™ FIFA 20, Call of Duty®: Modern Warfare®, RESIDENT EVIL 3 e Marvel’s Spider-Man, subscrições do PlayStation®Now e do PlayStation®Plus.

A campanha Days of Play na PlayStation®Store, que inclui ofertas para todos os jogadores, começa hoje e prolonga-se até ao próximo dia 17 de junho. EA SPORTS™ FIFA 20, que inova em todo o jogo com a FOOTBALL INTELIGENCE, o FIFA Ultimate Team™ e o EA SPORTS VOLTA, está entre as ofertas disponíveis. O título, que traz à vida dois lados do Desporto Rei – o prestígio dos palcos profissionais e uma novíssima experiência autêntica de futebol de rua com o EA SPORTS VOLTA, está disponível na PlayStation®Store por 9,99€ em vez dos 69,99€ habituais, o que equivale a um desconto de 85%.

Marvel’s Spider-Man, que explora um novo capítulo do universo do Spider-Man com um Peter Parker mais experiente, também está entre os destaques, sendo que a sua Edição Standard está agora disponível por apenas 19,99€ em vez dos 39,99€ habituais, e a Edição Jogo do Ano custa agora 24,99€ em vez de 49,99€. Marvel’s Spider-Man: A Cidade Que Nunca Dorme, também passa a custar 9,99€ em vez dos 19,99€ habituais. Protagonizado por um dos super-heróis mais emblemáticos do mundo, Marvel’s Spider-Man conta com a destreza acrobática, a capacidade de improviso e o manejo das teias que deram fama a este trepador de paredes, ao mesmo tempo que introduz elementos nunca antes vistos num jogo do Spider-Man.

As novidades não ficam por aqui e há mais títulos em destaque na PlayStation®Store. É o caso do Call of Duty®: Modern Warfare®, um PEGI 18 que traz a mais revolucionária experiência Multijogador da franquia, que custa agora 52,49€ em vez dos 69,99€ habituais.

RESIDENT EVIL 3, uma reinvenção do clássico de horror e sobrevivência de 1999, Resident Evil 3: Nemesis, que dá a todos os jogadores a oportunidade de reviver a terrível queda de Raccoon City, também está entre as ofertas disponíveis, e custa 39,99€ em vez dos habituais 59,99€.

De realçar que a campanha Days of Play na Playstation®Store também incluirá descontos importantes em títulos para o PlayStation®VR, entre os quais está o ASTRO BOT Rescue Mission™, que até ao próximo dia 17 de junho estará disponível por 14,99€ em vez de 39,99€, e o Everybody's Golf™ VR, que passa a custar 9,99€ em vez de 29,99€.

Adicionalmente, o serviço PlayStation®Now, que permite aos jogadores jogarem via streaming (de forma instantânea na nuvem, sem que seja necessário ter a versão física ou digital de um jogo) as suas aventuras PS4™, PS3™ ou PS2™, e cujo catálogo conta com mais de 700 títulos, também estará disponível na PlayStation®Store com um desconto de 30% na sua subscrição anual que passa a custar 41,99€, e um desconto de 20% na sua subscrição de 3 meses que passa a custar 19,99€. A subscrição anual do PlayStation®Plus também está em destaque por apenas 41,99€ em vez de 59,99€.

Em baixo um resumo das ofertas que estão disponíveis na PlayStation®Store a partir de hoje até ao próximo dia 17 de junho:

Títulos disponíveis (versão digital):

>EA SPORTS™ FIFA 20 Antes por 69,99 € - agora por 9,99 €

> Assassin’s Creed® Odissey – Deluxe Edition Antes por 84,99 € - agora por 24,99 €.

> Blood & Truth™ Antes por 39,99 € - agora por 14,99 €

> Call of Duty®: Modern Warfare® Antes por 69,99 € - agora por 52,49 €

> Crash™Team Racing Nitro Fueled Antes 39,99€ agora 23,99€

> Days Gone Antes 69,99 € - agora por 19,99 €

> Death Stranding Antes 69,99 € - agora por 29,99 €

> Dreams™ Antes 39,99 € - agora por 29,99 €

> Everybody’s Golf™ VR Antes por 29,99 € - agora por 9,99 €

> Farpoint Antes 19,99 € - agora 9,99 €

> God of War™Digital Deluxe Edition Antes por 29,99 € - agora por 14,99 €

> Gran Turismo™Sport Spec II Antes por 29,99 € - agora por 14,99 €

> GTA V Premium Online Edition Antes por 34,99 € - agora por 13,99 €

> The Sims™ 4 Antes por 39,99 € - agora por 9,99 €

> Marvel's Spider - Man Antes por 39,99 € - agora por 19,99 €

> MediEvil Antes por 29,99 € - agora por 14,99 €

> Mortal Kombat 11 Antes por 49,99 € - agora por 24,99 €

> Need for Speed™ Heat Antes por 69,99 € - agora por 34,99 €

> Predator Hunting Grounds Antes por 39,99 € - agora por 29,99 €

> Red Dead Redemption 2 Antes por 69,99 € - agora por 29,99 €

> RESIDENT EVIL 3 Antes por 59,99 € - agora por 39,99 €

> Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition Antes por 59,99 € - agora por 19,79 €

> TEKKEN 7 Antes por 49,99 € - agora por 9,99 €

> The Last of Us™ Remastered Antes por 19,99 € - agora por 9,99 €

> Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege Deluxe Edition Antes por 29,99 € - agora por 8,99 €

> Edição Digital de UNCHARTED™ 4: O Fim de Um Ladrão Antes por 19,99 € - agora por 9,99 €

PlayStation Plus

> Subscrição do PS Plus de 12 meses com 30% de desconto: agora 41,99 € disponível na PlayStation®Store até 17 de junho.

PlayStation Now

> Subscrição do PS Now de 12 meses, com 30% de desconto: agora 41,99 € na PlayStation®Store até 17 de junho.

> Subscrição do PS Now de 3 meses com um desconto de 20%: agora 19,99 € na PlayStation®Store até 17 de junho.

A campanha Days of Play, que arranca hoje e se prolonga até 17 de junho na PlayStation®Store, arrancou no passado dia 25 de maio e prolonga-se até à próxima segunda-feira, dia 8 de junho, nos pontos de venda habituais.

Em baixo um resumo das ofertas que estão disponíveis nos pontos de venda habituais desde o passado dia 25 de maio até ao próximo dia 8 de junho*:

Títulos PlayStation®4 (físicos)

> Marvel's Spider - Man - Antes por 39,99 € - agora por 19,99 €*

> MediEvil – Antes por 29,99 € - agora por 19,99 €*

> Days Gone™ - Antes 69,99 € - agora por 19,99 €*

> DEATH STRANDING - Antes 69,99 € - agora por 29,99 €*

> Predator: Hunting Grounds - Antes por 39,99 € - agora por 29,99 €*

> Nioh 2 – Antes por 69,99 € - agora por 49,99 €*

> Concrete Genie – Antes por 29,99 € - agora por 19,99 €*

PlayLink – Antes 19,99 € - agora por 9,99 €*

- És tu!

- Saber é poder: Gerações

- Frantics

- Hidden Agenda

Clássicos do PlayStation®Hits: agora por apenas 14,99€*

> Gran Turismo™ Sport

> God of War™

> The Last of Us™ Remastered

> Uncharted™ 4: O Fim de Um Ladrão

> Horizon Zero Dawn™

PlayStation®VR

> Pacote inicial do PlayStation®VR** por 199,99€* (antes 299,99€)

> Mega Pack PlayStation®VR*** por 229,99€* (antes 329,99€)

PlayStation Plus

> Subscrição do PS Plus de 12 meses com um desconto de 30%: agora 41,99 €

PlayStation Now

> Subscrição do PS Now de 12 meses, com um desconto de 30%: agora 41,99 €

> Subscrição do PS Now de 3 meses com um desconto de 20%: agora 19,99 €