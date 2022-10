Dead Space: Detalhes completos do jogo

Motive™, um estúdio da Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) baseado em Montreal, revelou hoje os detalhes completos do jogo para Dead Space™, o remake do clássico de terror de sobrevivência de ficção científica, acompanhado pelo primeiro trailer gameplay de sempre. Ainda fiel à visão emocionante do jogo original, Dead Space foi completamente reconstruído do zero no motor de jogo Frostbite™ para as mais recentes consolas e PC e oferece visuais de áudio nítidas que foram cuidadosamente reimaginados para evocar um novo nível de imersão e qualidade. Os jogadores também vão descobrir que há mais a aprender a bordo do USG Ishimura desta vez à medida que revivem a história com elementos narrativos recém-adicionados. A nave terá jogadores que vão questionar a sua própria sanidade à medida que mergulham mais fundo e começam a descobrir os seus segredos, enquanto lutam pela sua sobrevivência com terrores monstruosos à espreita a cada momento.

Dead Space coloca os jogadores nas botas de Isaac Clarke, um engenheiro de todos os homens numa missão de rotina para consertar uma vasta nave mineira, a USG Ishimura. Mas a bordo do Ishimura, um pesadelo vivo aguarda-nos. A tripulação da nave foi chacinada e infetada, e a namorada do Isaac, Nicole, está desaparecida algures a bordo. Sozinho e preso, com apenas as suas ferramentas e habilidades de engenharia, Isaac enfrenta uma batalha pela sobrevivência - não só contra monstros aterrorizantes chamados Necromorfos, mas a sua própria sanidade em ruínas.

Além disso, Dead Space apresenta melhorias de gameplay chave, incluindo:

O Sistema de Peeling: Necromorfos, monstruosidades diferentes de tudo o que se viu antes, foram reconstruídas em torno do novo Sistema de Peeling, que introduz carne em camadas, tendões e ossos que se quebram, rasgam e estilhaçam de formas chocantes. E embora a estratégia seja fundamental, os jogadores também vão experimentar oportunidades acrescidas de criatividade na forma como utilizam a sua variedade de armas e habilidades únicas para combater estes terríveis inimigos.

The Intensity Diretor: O mundo lindamente criado e igualmente assombroso de Dead Space tem sido fácil para os jogadores se perderem, mas agora os jogadores realmente sentirão o peso de cada passo misterioso que Isaac dá. O novo Intensity Director ajusta dinamicamente o que aparece no caminho de Isaac, desde os Necromorphs e como eles escolhem atacá-lo, até efeitos ambientais como luz, fumaça, partículas e som. Os batimentos cardíacos, a respiração e os esforços de Isaac também se ajustam com o seu nível de stress para fornecer aos jogadores um feedback direto sobre seu estado mental, emocional e físico.

Uma Fantasia Avançada de Engenharia: Sem armas ou apoios, Isaac é forçado a defender-se contra os Necromorphs, aproveitando ferramentas mineiras de alta tecnologia para desmembrar estrategicamente criaturas noturnas, resolver puzzles na sua viagem emocionante e transformar os sistemas de mau funcionamento da Ishimura em proveito próprio. Originalmente um protagonista silencioso, os jogadores vão agora ouvir mais do amado engenheiro através de novos enriquecimentos narrativos com voz de Gunner Wright, a voz original de Isaac in Dead Space™ 2 (2011) e Dead Space™ 3 (2013).

Um Ishimura totalmente interligado: Do ecrã inicial aos créditos finais, os jogadores vão confrontar-se com os corredores assustadoramente apertados e corredores sombrios do USG Ishimura sem um único ecrã de carga ou uma câmara cortada que branda a imersão. Este enorme navio mineiro foi restaurado para o remake com novas salas, rotas e obstáculos, enquanto permite a exploração sem emenda com novos controlos de mapas de UI e um localizador melhorado.

Dead Space é lançado oficialmente a 27 de janeiro de 2023 e já está disponível para reserva na PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (EA App, Steam® e Epic Games Store).

Para mais informações e para se manter atualizado sobre o remake, visita o site oficial, como Dead Space no Facebook , junta-te à Comms Relay Crew no Instagram ou segue a franquia no Twitter.