Dead Space Remake: Melhor, mais bonito e... mais longo

Dead Space Remake é o mais recente jogo da EA e já está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Uma obra há muito aguardada pelos indefectíveis seguidores da saga, que depois de Dead Space (2008) e Dead Space 2 (2010), já tinham certamente saudades da emoção de pegar num título cuja narrativa nos leva para mundos inexplorados.

Mas comecemos pela base. Dead Space mantém o enredo original mas não se limitou a ser um acumulado de melhorias visuais e novos detalhes narrativos. A equipa que trabalhou no jogo não teve meias medidas, abrindo espaço para que a 'viagem' seja ainda mais interessante para os utilizadores.

E um dos destaques é mesmo a USG Ishimura, nava que agora pode ser efetivamente explorada de forma livre. Temos por isso mais liberdade de movimentos e uma interação mais fidedigna com aquilo que nos envolve, sentido-se que há efetivamente uma melhoria em diversos aspetos.

Mas há mais... Agora o nosso protagonista fala! Clarke tem uma interação com os colegas e restante ambiente que se tornou mais fluída, mais efetiva e mais real, algo que muda um pouco o 'chip' e nos permite descobrir quase um novo jogo.



Um jogo que promete muitas horas de diversão... e sustos

Esta parceria da Motive Studios com a EA moldou o título para um estilo mais atual, mais moderno, mais revigorado e com novidades que nos permitem, de pés bem assentes na terra, destacar o jogo como um dos melhores deste arranque de ano.

Para quem entra pela primeira vez neste universo, resta destacar que a história tem lugar em 2508 e o cenário é uma nave de mineração interplanetária (USG Ishimura), que perde contato durante sua missão no planeta Aegis VII. O resto... é história.

Atenção, porque este não é um jogo para corações fracos. Tensão, terror, emoção e ação são ingredientes bem misturados nestes jogo, que com o renovado sistema visual e sonoro torna tudo muito mais interessantes do que nos seus antecessores da saga.



Melhorias gráficas e de desempenho são destaques positivos

A campanha deste jogo tem uma duração superior ao original, com perto de 14 horas. Basicamente, são mais 4 horas do que o jogo original, algo que também agradará certamente a todos os que voltam a embarcar nesta aventura. Para os novatos, uma experiência nova e que vai certamente agradar aos fanáticos do terror e do perigo. Há também um destaque importante quando se fazem estas contas aos tempos dos jogos - a busca por um final alternativo ou a paixão por conquistar todos os troféus, poderá levar o jogo até às 30 horas.

Feitas as contas, este é já um dos jogos de 2023 e está à disposição de todos. Que a aventura comece...