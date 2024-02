Death Stranding 2 e Hideo Kojima foram surpresa do State of Play

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou ontem, dia 31 de janeiro, várias novidades para os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5 em mais um episódio do State of Play, um programa que pretende dar a conhecer regularmente novos anúncios e novidades a todos os fãs da PlayStation®. Desta vez, a grande surpresa da noite foi a aparição do lendário criador japonês, Hideo Kojima, e o novo trailer de apresentação de Death Stranding 2: On the Beach, que oficializa o regresso do ator americano Norman Reedus como Sam Porter Bridges, e da popular atriz francesa Léa Seydoux como Fragile. A atriz e modelo americana Elle Fanning e o conhecido realizador de cinema australiano George Miller também foram apresentados como novas personagens. O jogo estará disponível em 2025.

Para além disto, Hideo Kojima anunciou que, após o lançamento de Death Stranding 2: On the Beach, irá desenvolver um novo jogo de ação/espionagem com o apoio da SIE em que utilizará tecnologia de ponta e um elenco estelar de personagens. Nas palavras do próprio criador japonês, este novo título será "o culminar" da sua longa carreira e terá como objetivo "transcender as barreiras entre o cinema e os videojogos".

Rise of the Ronin™ e Stellar Blade™, dois dos próximos lançamentos exclusivos da PlayStation®, também contaram com dois novos e extensos trailers, sendo que o trailer de Rise of the Ronin™ pode ser visto aqui, e o trailer de Stellar Blade™ aqui. Em relação a estes dois títulos, importa mencionar que Rise of the Ronin™ mostrou mais de três minutos de gameplay explicado pelos seus criadores e capturados na PlayStation®5, proporcionando aos jogadores um pequeno vislumbre do jogo antes do seu lançamento, onde poderão ficar a conhecer melhor as múltiplas opções de viagem e travessia do mundo aberto do jogo, bem como o seu combate em ritmo acelerado. Por outro lado, Stellar Blade™, o título há muito aguardado desenvolvido pelo estúdio coreano Shift Up, para além de ter recebido um espetacular trailer, anunciou a sua data de lançamento para 26 de abril. As reservas do título, no entanto, estarão disponíveis já a partir do próximo dia 7 de fevereiro.

Em baixo deixamos uma listagem completa dos anúncios feitos ontem durante o State of Play:

Helldivers II, que chega à PS5 e ao PC no próximo dia 8 de fevereiro, ofereceu um novo vislumbre do seu carácter épico e humor. Podes ver o seu novo trailer aqui.

Stellar Blade™ anunciou a sua data de lançamento, prevista para 26 de abril, bem como a abertura das reservas (a 7 de fevereiro). Podes ver o trailer aqui.

Sonic x Shadow Generations também recebeu um trailer e estará disponível para a PS4 e PS5 no outono de 2024. Podes ver o trailer aqui.

Zenless Zone Zero, o RPG de ação e ficção científica desenvolvido pela miHoYo, foi anunciado para a PS5. Podes ver o trailer clicando aqui.

Foamstars apresentou um novo trailer com pormenores sobre o conteúdo do título. Disponível a 6 de fevereiro.

Dave the Diver x Godzilla, considerado um dos melhores indies de sempre, confirmou o seu lançamento para a PlayStation®4 e PlayStation®5 em abril de 2024 e um DLC gratuito que incluirá um crossover épico com Godzilla. Podes ver o trailer aqui.

V-Rising, o RPG de ação e sobrevivência de vampiros, vai chegar à PlayStation® em 2024. Podes ver o trailer aqui.

Silent Hill 2 mostrou o seu novo, modernizado e melhorado trailer de gameplay de combate. Podes vê-lo aqui. Além disso, Silent Hill: The Short Messsage, um jogo de terror baseado na popular franquia, foi anunciado e já está disponível gratuitamente em PlayStation®Store.

Judas, dos criadores de Bioshock, mostrou um trailer da história que pode ser visto aqui.

O PlayStation®VR2 também recebeu novidades com os trailers dos espetaculares Metro Awakening VR, a nova entrada da popular franquia Metro - baseada nos romances de Dmitry Glukhovsky -, e Legendary Tales, um RPG cooperativo para o PS®VR2 que estará disponível a 8 de fevereiro. Podes ver o trailer de Metro Awakening VR aqui e de Legendary Tales aqui.

Dragon's Dogma 2, que já pode ser reservado e estará disponível a 22 de março, revelou um novo e espetacular trailer de ação que pode ser visto aqui.

Rise of the Ronin™ explicou a sua espetacular jogabilidade num trailer que pode ver aqui.

Until Dawn anunciou o seu remake para a PlayStaton®5, com gráficos melhorados e uma data de lançamento para 2024. Podes ver o trailer aqui.

Death Stranding 2: On the Beach mostrou um enorme trailer com mais de 10 minutos de gameplay e imagens de jogo e estará disponível em 2025. O trailer pode ser visto aqui.

Novo State of Play dedicado a Final Fantasy VII Rebirth também foi anunciado para o próximo dia 6 de fevereiro.