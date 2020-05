Demo grátis de Dreams disponível na PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de uma demo* de Dreams™, o novo e incrível jogo da equipa de LittleBigPlanet, Media Molecule, que chegou no passado dia 14 de fevereiro à PlayStation®4.

Esta demo*, que já está disponível na PlayStation®Store, inclui o acesso a uma playlist rotativa de algumas das criações favoritas do Dreams™ para o consagrado estúdio Media Molecule. Entre estas criações destaque para The Ornithologist’s Private Collection, Ruckus, Cubric, Player Piano Player, Art Therapy e Great Job Human.

A demo também inclui os primeiros cerca de 20 minutos da aventura "O Sonho de Art", e ainda toda a informação que os jogadores necessitam sobre o Modo de Criação do jogo.

Caso os jogadores tenham estado a navegar pelo site do Dreams™, então estes também serão capazes de adicionar sonhos que vêem à sua lista Play Later, que depois estarão à sua espera no portal DreamSurfing, prontos para jogar, depois de adquirirem o jogo completo.

De realçar que aqueles que optarem por comprar a versão completa do título da Media Molecule, poderão recomeçar a aventura "O Sonho de Art" onde ficaram. Também terão acesso a todas as coisas maravilhosas que o Dreams™ tem para oferecer, como tutoriais criativos e aulas que os ensinam a criar digitalmente; community jams que inspiram e fomentam o espírito criativo; e milhares de jogos de membros da comunidade de todo o mundo, com novos a serem adicionados todos os dias.

Quem decidir embarcar nesta experiência única da Media Molecule poderá ainda visitar os seus canais na Twitch e no YouTube para ver a oficina DreamShaping (modo de criação) em ação e algumas das peças favoritas para o estúdio de conteúdos criados pela comunidade todas as semanas.

De lembrar que Dreams™, um extraordinário parque de diversões digital onde tudo é possível, foi desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 pelo consagrado estúdio Media Molecule, e está disponível desde o passado dia 14 de fevereiro, nos pontos de venda habituais e na PlayStation®Store, onde, a partir de hoje, está também disponível uma demo do jogo, PEGI 12. A versão completa do título está disponível a um preço recomendado de 39,99€, sendo que entre hoje e até ao próximo dia 5 de maio, está com um desconto de 25%.