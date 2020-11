Demon's Souls na PS5: No topo da cadeia alimentar...

Demon's Souls é um dos 'cavalos de batalha' da nova PlayStation 5, ao lado de Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure. E percebe-se bem os motivos que levaram a Sony a ter este como um dos jogos que 'espremem' até ao limite as potencialidades da nova consola.

Demon's Souls, lançado em exclusivo para a PS3 em 2009, foi agora reorganizado e remasterizado pela Bluepoint Games, chegando ao mercado com uma qualidade de processos assinalável. É certo que a experiência e a jogabilidade são bem idênticas ao original mas, de resto, tudo está em mutação.

Do grafismo à fluidez do jogo, passando até pela banda sonora mais apelativa, a qualidade subiu vários patamares e jogar este título torna-se uma verdadeira experiência de qualidade para quem já tem a PS5.

De resto, Demon's Souls conta com dois modos gráficos. O cinemático, que corre a 4K e 30 frames por segundo, e o de desempenho, que corre a 1440p esticados para 4K e 60 frames por segundo.

No que diz respeito a narrativa, tudo intrincado como da primeira vez. Sedento de poder, Allant, o 12.º Rei de Boletaria, canalizou as antigas Artes da Alma, despertando um demónio do princípio dos tempos, O Antigo. Com a invocação do Antigo, um nevoeiro sem cor varreu a terra, libertando criaturas tenebrosas esfomeadas por almas humanas. Aqueles cujas almas lhes foram extirpadas perderam o juízo, ficando apenas com o desejo de atacar aqueles que ainda as têm.

Agora, Boletaria está desligada do mundo exterior, e os cavaleiros que se atrevem a atravessar o nevoeiro profundo para libertar a terra do seu infortúnio nunca mais são vistos. Enquanto cavaleiro solitário que se embrenhou no nevoeiro ruinoso, terás de enfrentar o mais difícil dos desafios para ganhares o título de "Matador de Demónios" e enviar O Antigo de volta para de onde nunca devia ter saído.

Mas nem tudo são rosas neste remake. Demon's Souls é daqueles jogos complicados e não é feito para quem quer simplesmente andar sem grandes dificuldades e galgar nível após nível como se de um passeio no parque se tratasse. É um título difícil, especialmente porque se torna frustrante ser derrotado frente a um 'boss' e ter de voltar a cumprir parte do trajeto.

É verdade que na PlayStation 5 os tempo de 'loading' são ínfimos e isso sempre ajuda a não perdermos a cabeça. Mas já se sabe que o universo de Demon's Souls é só mesmo para duros e especialista neste género.