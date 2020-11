Demon’s Souls Remake chega hoje à PlayStation5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado remake de Demon’s Souls chega esta quinta-feira, em exclusivo, à PlayStation®5. Título desenvolvido pelo Japan Studio e pela Bluepoint Games, chega uma semana antes do lançamento da consola em Portugal e estreia hoje um trailer de lançamento, que pode ser visto aqui.





Demon’s Souls, publicado originalmente em 2009 para a PlayStation®3, converteu-se num RPG de ação muito querido por parte dos fãs e tornou-se um marco do género. A mecânica peculiar do jogo, a sua dificuldade extrema e gratificante ao mesmo tempo, assim como o seu inesquecível mundo fizeram dele um sucesso entre fãs e críticos, e muitas das suas inovações perduram nos jogos da atualidade."Este remake ostenta a qualidade de combate e imagem oferecida pela PlayStation®5, onde os jogadores poderão apreciar tanto a fluidez do combate e os detalhes dos cenários, como a velocidade de carregamento cada vez que caem em combate", disse Gavin Moore, Diretor Criativo do título.Para além do elenco de vozes original, Demon’s Souls para a PlayStation®5, conta ainda com uma incrível banda sonora, um criador de personagens completo e um novo Modo Fotografia que inclui um modo que se assemelha à palete de cores do jogo original de 2009.Demon’s Souls Remake foi desenvolvido pelo Japan Studio e pela Bluepoint Games, autores do aclamado remake de Shadow of the Colossus, e chega hoje em exclusivo à PlayStation®5, uma semana antes do lançamento da consola em Portugal. Título conta com uma Edição Standard (79,99€) e uma Edição Digital Deluxe (99,99€) que já se encontram disponíveis nos pontos de venda habituais ou na PlayStation®Store.Reconstruído na íntegra e melhorado ao máximo, este remake dá a conhecer a uma nova geração de jogadores os horrores de uma terra de fantasia sombria e nebulosa. Aqueles que já enfrentaram os seus desafios poderão combater novamente a escuridão com os gráficos impressionantes e um desempenho incrível.Em Demon’s Souls Remake, na sua demanda pelo poder, o 12.º Rei da Boletaria, o Rei Allant, apelou às Artes das Almas ancestrais, despertando um demónio do princípio dos tempos: The Old One.Com a invocação do The Old One, um nevoeiro incolor varre a terra, libertando criaturas tenebrosas que se banqueteiam com as almas dos mortais. Aqueles cujas almas lhes foram roubadas, perdem a cabeça restando-lhes apenas o desejo de atacar aqueles que saudáveis ficaram. Agora, Boletaria está isolada do mundo exterior e os cavaleiros que se atrevem a penetrar no denso nevoeiro para libertar a terra do seu sofrimento, nunca mais são vistos. Na pele de um guerreiro solitário que se aventurou no funesto nevoeiro, os jogadores têm de superar o maior de todos os desafios para conquistar o título de "Assassino de Demónios" e enviar o The Old One de volta para o seu trono.