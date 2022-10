Descobre mais sobre a jogabilidade de One Piece Odyssey

Neste novo trailer de gameplay, o jogador pode descobrir mais sobre as funcionalidades do jogo, bem como ver mais de Alabasta, um cenário familiar recriado a partir das memórias da Straw Hat Crew para onde eles vão para recuperar os seus poderes perdidos e aprender mais sobre os mistérios de Waford.

Em ONE PIECE ODYSSEY, os jogadores poderão explorar as áreas com vários membros da Straw Hat Crew e trocá-las como quiserem. Cada personagem vem com ações únicas que serão úteis ao explorar, para encontrar tudo o que está lá para ser descoberto.

Juntamente com o enredo principal, o Side Stories colocará cada um dos membros da Straw Hat Crew em frente e vai usar algumas das suas habilidades únicas para completar missões. Por outro lado, as caçadas bounty vão deixar os jogadores caçar piratas perigosos por grandes recompensas. Ambos os modos darão outras formas de os jogadores progredirem no jogo.

ONE PIECE ODYSSEY, apresenta batalhas, com vários ataques, habilidades e itens para serem usados para virar as marés a favor da Straw Hat Crew. Durante estas batalhas, os jogadores podem usar diferentes tipos de personagens e habilidades para explorar fraquezas inimigas, enquanto usam cura e itens, como comida preparada por Sanji para ganhar a vantagem. As batalhas épicas do jogo apresentam uma mecânica única onde os jogadores superam situações típicas de ONE PIECE ODYSSEY chamadas Dramatic Scenes que ocorrem em condições específicas de combate que impulsionam a progressão dos jogadores, permitindo que a Straw Hat Crew ganhe uma maior experiência para completar tarefas.

Produzida pela Toei Animation e baseada no título de manga mais vendido de todos os tempos pelo criador Eiichiro Oda, a série One Piece estreou-se na TV japonesa em outubro de 1999 e segue Luffy e a sua Straw Hat Crew na sua épica busca para encontrar "One Piece", o lendário tesouro do antigo Rei dos Piratas, Gol D. Roger. Hoje, One Piece é hoje uma franquia global que engloba 15 longas-metragens, incluindo o recém-lançado "One Piece Film Red", vídeos caseiros, videojogos e um catálogo cada vez maior de mercadorias licenciadas que inclui acessórios, brinquedos, jogos, novidades, mobiliário, utensílios domésticos, vestuário e muito mais.



