Descobre mais sobre One Piece Odyssey

Em ONE PIECE ODYSSEY, os jogadores irão aventurar-se em "Memoria", o mundo das memórias do Straw Hat Crew, algumas das quais se passam em Water Seven, no qual terão de explorar a cidade, bem como a famosa Gallery-La Company. Vão enfrentar inimigos familiares como Lucci e Kaku da CP9, mas o que espera o jogador é uma nova experiência dramática exclusiva de ONE PIECE ODYSSEY.

Este novo vídeo também mostra Bond Arts, poderosos ataques especiais feitos por três personagens que devem ser desbloqueados ao completar a Memory Link Quest, que permite aos jogadores resolver memórias desgastadas no mundo das memórias chamado Memoria e experimentar o vínculo entre os membros da Straw Hat Crew. O trailer também explica parte do sistema de treino que permitirá aos jogadores recolher cubos em vários locais e usar o poder para aprimorar suas habilidades favoritas e ganhar vantagem na batalha.

Produzida pela Toei Animation e baseada no título de manga mais vendido de todos os tempos pelo criador Eiichiro Oda, a série One Piece estreou-se na TV japonesa em outubro de 1999 e segue Luffy e a sua Straw Hat Crew na sua épica busca para encontrar "One Piece", o lendário tesouro do antigo Rei dos Piratas, Gol D. Roger. Hoje, One Piece é hoje uma franquia global que engloba 15 longas-metragens, incluindo o recém-lançado "One Piece Film Red", vídeos caseiros, videojogos e um catálogo cada vez maior de mercadorias licenciadas que inclui acessórios, brinquedos, jogos, novidades, mobiliário, utensílios domésticos, vestuário e muito mais.

ONE PIECE ODYSSEY vai ser lançado para a PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox Series X|S e PC a 13 de janeiro de 2023.