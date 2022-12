Destaques PlayStation para 2023: Todas as novidades

Com o início do próximo ano aí à porta, a Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou, através de uma publicação no Blog Oficial da PlayStation®, quais são alguns dos principais destaques da PlayStation® para o ano de 2023.

Em termos de acessório e periféricos destaque para o novo comando sem fios para a PlayStation®5, o DualSense Edge™, que estará disponível a partir do próximo dia 26 de janeiro, custará 239,99€ (PVP estimado), e já está disponível para reserva. Criado tendo em mente o alto desempenho e a personalização, este novo comando da PlayStation®5 permite aos jogadores criarem uma experiência de jogo única e jogarem à sua maneira. Conta com controlos personalizáveis e perfis permutáveis que podem ajudar os jogadores a equiparem-se para tudo, desde torneios de nível profissional a aventuras épicas de um jogador.





Algumas das suas principais funcionalidades são a possibilidade de mudar as coberturas dos manípulos; a possibilidade de trocar rapidamente entre perfis de controlos pré-definidos e ajustar o volume (ligação de áudio analógica aos auscultadores com microfone necessária para compatibilidade completa) do jogo e o equilíbrio do chat a partir do botão de função dedicado no comando (Interface de utilizador no comando); o facto dos módulos do manípulo serem substituíveis; a possibilidade de fixar o USB dos jogadores e diminuir a probabilidade dele escorregar num momento importante graças ao cabo trançado USB com carcaça do conector bloqueável; a existência de botões traseiros mapeáveis e a duração dos gatilhos ajustáveis, que permite aos jogadores definirem manualmente a distância que os seus gatilhos esquerdo e direito percorrem para uma experiência otimizada e adequada ao que estiverem a jogar. O DualSense Edge™ e os seus componentes estarão disponíveis todos juntos e organizados numa caixa de transporte, que inclui:

Comando sem fios DualSense Edge™

Cabo trançado USB

2 Tampas standard

2 Tampas arredondadas altas

2 Tampas arredondadas baixas

2 Botões traseiros meio arredondados

2 Botões de Traseiros de Alavanca

Carcaça de Conector

Caixa de transporte

Destaque ainda para o novo dispositivo de realidade virtual da PlayStation®, o PlayStation®VR2, que será lançado oficialmente no próximo dia 22 de fevereiro de 2023 com um PVP estimado de 599,99€, mas que já está disponível para reserva em alguns pontos de venda habituais. Com ele, e com o comando PlayStation®VR2 Sense, os jogadores terão a oportunidade de experimentar a próxima geração de jogos em realidade virtual com espantosos gráficos 4K HDR, jogos que definem um género e sensações únicas. A inovadora tecnologia do PlayStation®VR2 Sense dá vida à emoção e à imersão através de subtis vibrações do dispositivo, tecnologia áudio em 3D e seguimento ocular inteligente, combinados com deteção de toque, reação tátil e gatilhos adaptativos do comando PlayStation®VR2 Sense. De pequenos detalhes a paisagens abertas, de expressões faciais realistas a mundos futuristas repletos de vida, o poder de processamento de próxima geração da consola PlayStation®5, juntamente com novas características óticas, permitem aos jogadores testemunhar cada momento com um detalhe espantoso.

A propósito importa ainda lembrar que, para o PlayStation®VR2 no próximo ano chegará ainda o aguardado Horizon Call of the Moutain, que custa 69,99€ (PVP estimado) e também já está disponível para reserva na PlayStation®Store. Nesta nova aventura Horizon ainda em produção pela Guerrilla e Firesprite para o PlayStation®VR2, os jogadores terão uma experiência única que leva o hardware, inovação e jogabilidade ao limite. Os grafismos inacreditáveis e os novos comandos PlayStation®VR2 Sense criam uma imersão totalmente única no mundo do Horizon.

Por falar em jogos, destaque ainda para os seguintes:

Marvel’s Spider-Man 2 para a PlayStation®5: Com data de lançamento prevista para o próximo ano, Marvel’s Spider-Man 2 dá continuidade aos eventos de Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;

Forspoken para a PlayStation®5: Com data de lançamento prevista para o dia 24 de janeiro de 2023, Forspoken é um RPG de ação que segue a viagem de Frey, uma jovem de Nova Iorque transportada para a deslumbrante e cruel terra de Athia. Forspoken foi criado para tirar o máximo partido do hardware da PlayStation®5, demonstrando a filosofia da Luminous Productions (Final Fantasy XV) de proporcionar uma experiência de jogo inédita, unindo a mais recente tecnologia com a criatividade;

Hogwarts Legacy para a PlayStation®5 e PlayStation®4: Com data de lançamento prevista para o dia 10 de fevereiro de 2023, Hogwarts Legacy é um RPG de ação de mundo aberto e imersivo que decorre no mundo apresentado nos livros do Harry Potter. O título dá a possibilidade aos jogadores de embarcarem numa jornada por locais novos e familiares enquanto exploram e descobrem criaturas fantásticas, personalizam o seu personagem e fazem poções, dominam feitiços, melhoram talentos e se tornam no ás da magia que sempre quiseram ser;

Destiny 2: Lightfall para a PlayStation®5 e PlayStation®4: Com data de lançamento prevista para o dia 28 de fevereiro de 2023, Destiny 2: Lightfall inclui a nova raid Lightfall e o Passe de Temporada da Temporada 20;

Resident Evil 4 para a PlayStation®5 e PlayStation®4: Com data de lançamento prevista para o dia 24 de março de 2023, este é um inovador remake da obra-prima de terror de 2005 da Capcom, renovado para criar terror de sobrevivência de vanguarda em 2023. Esta nova versão preserva a essência do jogo original, ao mesmo tempo que introduz uma jogabilidade modernizada, gráficos renovados e uma narrativa reinventada, o que resulta num jogo de terror de sobrevivência onde se cruzam a vida e a morte, o terror e a catarse;

Final Fantasy XVI para a PlayStation®5: Com data de lançamento prevista para 2º/3º trimestre de 2023, Final Fantasy XVI conta com um mundo composto por seis reinos (Rosaria, Waloed, o Reino de Ferro, o Domínio Cristalino, Sanbreque e a República de Dhalmekia) que lutam entre si para obter acesso aos poderosos cristais icónicos da série. Aqui, os jogadores vestirão a pele de Clive Rosfield, o filho mais velho do arquiduque de Rosaria, e embarcarão de seguida numa jornada de vingança impulsionada pelo aparecimento da já conhecida invocação Ifrit;