Diogo Jota eSports campeão nacional de eFootball

A equipa do jogador português do Liverpool conquistou o Campeonato Nacional na modalidade de FIFA 22 1vs1, através do jogador João "Jafonsogv" Vasconcelos.

A prova decorreu em Guimarães e acabou por ser aberta ao público, contando com os 32 melhores jogadores a competir em Portugal.

Depois de em 2021 ter sido vice-campeão nacional, o atleta apresentou-se a um grande nível e bateu de forma categórica toda a concorrência para conquistar o tão desejado título que lhe escapava há um ano.

Para além do atleta madeirense João "Jafonsogv" Vasconcelos, Ricardo "Don70pablo" Machado (colega de equipa) conseguiu um honroso top 8 nacional conseguindo assim ser a equipa com melhor representação na fase final deste campeonato.

Jafonsogv havia competido em Londres, nos passados dias 30 junho a 3 de julho, por um lugar na Final do Campeonato do Mundo, mas acabou por falhar no último jogo de qualificação terminando assim a época em 33º lugar a nível mundial.

Esta acaba por ser uma época bastante positiva para a equipa que consegue nesta modalidade atingir 3 finais dos 4 torneios da Federação Portuguesa de Futebol vencendo o mais prestigiado troféu logo após uma presença no principal circuito de FIFA a nível mundial.