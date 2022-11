DLC Pac-Man World adiciona recurso jukebox

PAC-MAN WORLD Re-PAC recebe novos conteúdos através de dois DLCs lançados hoje, adicionando uma funcionalidade jukebox ao jogo juntamente com o popular upgrade cosmético PAC-MAN Chogokin Chrome Noir Skin.

1. DLC PAC-MAN Chogokin Chrome Noir Skin

A skin Chrome Noir agora pode ser comprada separadamente como uma atualização cosmética divertida para o PAC-MAN. Os jogadores que comprarem este DLC podem transformar a sua personagem num PAC-MAN robótico preto brilhante assim que ganharem o power-up Metal no jogo, e desbloquear a capacidade de andar debaixo de água e pular sobre os inimigos que, de outra forma, causaria danos.

2. DLC PAC-MAN Jukebox

O DLC Jukebox adiciona uma jukebox real à praia na área central do jogo PAC-MAN WORLD Re-PAC na Ilha Fantasma. Os jogadores podem escolher ouvir mais de 50 músicas, incluindo a banda sonora completa do jogo, bem como as versões em inglês, japonês e chinês da música "We Are PAC-MAN".

O PAC-MAN WORLD Re-PAC está disponível para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Para mais informações sobre pac-man WORLD RE-PAC e outros produtos da Bandai Namco Europe.