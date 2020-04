Doraemon Story of Seasons vai chegar à PS4

A Bandai Namco Entertainment anunciou que o jogo crossover da série de videojogos Story of Seasons com a franquia Doraemon vai chegar às PlayStaion 4 do continente europeu e norte-americano no dia 4 de setembro enquanto no Japão e no Sudeste Asiático chega um pouco mais cedo, a 30 de julho.

Em Doreamon Story of Seasons controlámos Nobita e fazemos as tradicionais atividades de um Story of Season, como plantar, cultivar, melhorar a nossa quinta, explorar e caçar insetos, aos quais de juntam os gadgets do gato robótico mais conhecido do século XXII, Doraemon, para nos ajudar nesta aventura ao lado dele, Shizuka, Suneo e Gigante.

O jogo desenvolvido pela Brownies e pela Marvelous e publicado pela Bandai Namco Entertainment já estava disponível mundialmente na Nintendo Switch e no PC (via Steam) desde outubro de 2019.

Autor: Filipe Silva