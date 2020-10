Dreams em destaque na nova pós-graduação em Game Design do IADE

A Sony Interactive Entertainment Portugal anuncia que os alunos da nova Pós-Graduação em Game Design do IADE -Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade Europeia vão utilizar o Dreams™, o exclusivo PlayStation® desenvolvido pelo consagrado estúdio Media Molecule, como plataforma de desenvolvimento e de trabalho. Esta iniciativa decorre de uma parceria entre o IADE e a Media Molecule, com o apoio da Sony Interactive Entertainment Portugal no âmbito do iniciativa PlayStation®First, inserida no programa PlayStation®Talents. O novo curso terá início em dezembro, em horário pós-laboral, entre um a dois dias por semana, e é a primeira Pós-Graduação em Game Design que conta com o Dreams™ como plataforma de desenvolvimento no seu programa letivo.

Considerado a mais recente evolução da máxima do estúdio de LittleBigPlanet "Jogar, Criar, Partilhar", Dreams™ dá aos jogadores a oportunidade de libertarem a sua criatividade, e de darem vida às suas ideias com ferramentas inovadoras e fáceis de utilizar. Para além disso, dá-lhes ainda a possibilidade de poderem partilhar depois as suas criações com uma comunidade global.

O IADE reconheceu o potencial do Dreams™ enquanto ferramenta educacional e, em parceria com a Media Molecule e a Sony Interactive Entertainment Portugal, decidiu utilizar este extraordinário parque de diversões digital onde tudo é possível, como plataforma de desenvolvimento e de trabalho na sua nova Pós-Graduação em Game Design.

Esta ação surge no âmbito de umas das iniciativas do programa PlayStation®Talents, o PlayStation®First, que tem como objetivo impulsionar a formação universitária especializada no desenvolvimento de videojogos, dando aos universitários acesso às plataformas próprias da PlayStation, contando com o acompanhamento da Sony Interactive Entertainment e preparando-os para o verdadeiro mercado de trabalho.

A nova Pós-Graduação destina-se aos estudantes de licenciaturas de cursos relacionados com o desenvolvimento de videojogos, ciências informáticas, audiovisuais, multimédia, artes e design e aos profissionais das áreas criativas que pretendam desenvolver e aprofundar os seus conhecimentos e competências na área de Game Design. O objetivo é formar ativos de excelência para integrar o mercado global dos videojogos através do ensino de metodologias e da criação de protótipos jogáveis, com acompanhamento permanente por alguns dos melhores especialistas e mais experientes game designers da indústria.

De recordar que Dreams™ foi desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 pelo consagrado estúdio Media Molecule. O jogo, que está disponível desde o passado dia 14 de fevereiro, não é apenas uma nova e arrojada ferramenta de criação de jogos, mas uma forma de os jogadores darem asas à sua imaginação, partilharem-na com os outros e permitirem que os outros partilhem a deles com eles.

Quer queiram criar jogos, música, quadros, animações, esculturas, filmes ou algo semelhante, Dreams™ é um extraordinário parque de diversões digital onde tudo é possível. Consulta aqui um guia de principiantes para o Dreams™ e relembra aqui o trailer de lançamento. Revê ainda um episódio especial do MODO PlayStation dedicado a este título da Media Molecule.