EA Sports anuncia novo estúdio que irá desenvolver jogo do Pantera Negra

A Electronic Arts anunciou esta segunda-feira que fará parceria com a Marvel Games para a criação de um jogo original do Pantera Negra, na terceira pessoa e para um jogador, curiosamente no mês em que se celebra o 57.º aniversário da estreia da banda desenhada Black Panther.O novo jogo será desenvolvido no mais recente estúdio criado pela EA Sports, o Cliffhanger Games, com sede em Seattle (EUA), com a liderança de Kevin Stephens, ex-líder da Monolith Productions. Aliás, é nesta 'nova casa' da EA Sports que estão já reunidos alguns dos 'veteranos' das franquias Halo Infinite, God of War, Call of Duty e Middle-earth: Shadow of Mordor."Estamos dedicados a oferecer aos fãs uma experiência definitiva e mais autêntica de Black Panther, dando-lhes mais controlo sobre a narrativa do que jamais experimentaram em algum videojogo baseado em histórias. Wakanda é um sandbox rico de super-heróis, e a nossa missão é desenvolver um mundo épico para jogadores que amam Black Panther e querem explorar o mundo de Wakanda tanto quanto nós", referiu Kevin Stephens, em declarações citadas pela Electronic Arts, comentando a parceria com a Marvel Games para este projeto aliciante: "É uma oportunidade incrivelmente rara de construir uma nova equipa com os valores de diversidade, colaboração e empoderamento.""Queremos que nosso jogo permita que os jogadores sintam o que é ser digno do manto do Black Panther de maneira única e baseado na história, e queremos que Cliffhanger Games capacite todos os elementos da nossa equipa enquanto colaboramos para dar vida a esse mundo incrível", rematou.Não foi revelada a data de lançamento, assim como as plataformas que terão acesso a este novo jogo.